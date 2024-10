Les Patriotes presque invaincus en saison régulière

Les trois équipes des Patriotes de la polyvalente Bélanger à Saint-Martin ont terminé la saison régulière avec une fiche de 18 victoires et une seule défaite pour l'ensemble des équipes.

Patriotes juvéniles

Pour clore leur saison régulière, les Patriotes juvéniles ont reçu les Lynx du Mont St-Sacrement.

La défensive a su créer des revirements tout au long de la rencontre avec des échappés de ballons recouvrés. Les secondeurs Maël Perron et Alex Champagne ont tous les deux réalisé des interceptions en plus de faire de gros plaqués durant la rencontre. La défensive n'a accordé qu'un seul touché au 3e engagement. L'offensive menée par le quart-arrière Elliot Poulin a encore une fois confirmé son statut d'attaque la plus prolifique de la ligue avec une performance de 69 points. Les touchés ont été marqués par Samuel Beaudoin, Samuel Mercier (3), Mavrick Patry (3), Elliot Poulin (2) et Pier-Émile Lacasse a réussi ses neuf bottés de converti. Le joueur de ligne offensive Pier-Olivier Bolduc a même été quart-arrière pour l'occasion, il a inscrit un touché sur une faufilade du quart. Avec une victoire écrasante de 69 à 8, les Patriotes ont donc terminé premier au classement dans leur ligue. Ils auront donc l'avantage du terrain pour les séries éliminatoires qui débuteront la semaine prochaine.

Le Phénix de La Pocatière sera en visite à Saint-Martin avec leur fiche de six victoires et une défaite. La date et l'heure du match restent à déterminer.

Patriotes cadets

Les Patriotes cadets de la polyvalente Bélanger disputaient leur dernier match de la saison régulière. Pour l'occasion, ceux-ci rendaient visite aux Montagnards de la polyvalente de Thetford qu'ils avaient vaincu plus tôt dans la saison par la marque de 50 à 6.

Après un premier quart très défensif, une passe du quart-arrière Zack Poulin à l'endroit du porteur Édouard Dallaire a mené au premier touché du match qui a fait 6-0 à la fin du premier quart. L'offensive des Patriotes n'a pas connu sa meilleure partie au niveau de l'exécution, mais l'opportunisme était au rendez-vous. Le quart arrière Zack Poulin a réalisé quatre passes de touché, deux à Édouard Dallaire, une à Loukas Maheux et une à Léa-kim Mercier. À partir du 3e quart, le quart substitut Raphaël Gagné a fait son entrée dans le match. Il a réussi à rejoindre le receveur Nathan Marois pour le dernier touché du match. En défensive, les Patriotes ont joué une autre partie sans faille. Les joueurs de ligne défensive ont encore fait une énorme différence. Thomas Fortier et William Fortin ont tous les deux connu des performances remarquables avec chacun quatre sacs et deux plaqués chacun. Mathys Henri-Therrien a aussi connu un fort match avec quatre plaqués et deux sacs. Au total, ces trois joueurs ont cumulé dix sacs et huit plaqués. Le secondeur Elliot Gilbert, fidel à son habitude, a fait une différence en réalisant plusieurs plaqués. À défaut de créer un revirement, la défensive des Patriotes a rabattu cinq passes et forcé un échappé. Thomas Bellegarde a retourné un botté de dégagement sur une distance d'environ cent verges à la fin du 3e quart qui portait la marque à 34-0. Petite mention spéciale sur la performance d'Édouard Dallaire qui a récolté deux touchés sur des passes, un total d'environ 70 verges sur des réceptions de passes, un total de 50 verges au sol, en plus d'avoir réalisé un sac et une passe rabattue. Résultat final de la partie 40-0 en faveur des Patriotes.

Ces derniers seront en congé en fin de semaine prochaine, ils en profiteront pour se préparer pour leur match de demi-final qui aura lieu dans la fin de semaine du 2-3 novembre à la polyvalente Bélanger. L'adversaire demeure inconnu pour l'instant.

« Le match n'a pas bien débuté offensivement pour nous. Avec notre jeune équipe, j'ai senti un vent de panique qui m'a fait sourire. Évidemment, on a connu une excellente saison, j'étais content d'avoir de l'adversité qui montre que nous ne sommes pas invincibles malgré notre saison. Comme je l'ai dit aux joueurs, on continue d'y aller un match à la fois et peu importe notre adversaire, il va falloir arriver prêt, car eux ils le seront. C'est là que la vraie saison commence, on a encore beaucoup à prouver », a commenté l'entraîneur-chef Michael Chamberland.

Patriotes atomes

C'est ce samedi le 19 octobre que les Patriotes atomes entamaient leur dernier match de la saison régulière en affrontant les Corsaires de l'école secondaire Champagnat, Guillaume-Couture. L'escouade de Saint-Martin est sortie victorieuse de ce duel par la marque de 48-0 face à leur adversaire.

En effet, rien n’a été laissé au hasard pendant le match, alors que la défensive n'a concédé que quelques fois le 1er essai pour Pointe Lévy, en les stoppant jeu après jeu. Une mention spéciale à Xavier Lachance qui s'est distingué avec plusieurs gros plaqués durant la partie. Du côté offensif, la machine aérienne a été très efficace avec plusieurs passes effectuées par le quart-arrière Alexy Veilleux qui a connu un solide match. Celui-ci a réussi à faire un touché grâce à une course au sol en plus de lancer deux passes bonnes pour le majeur à Jean-Gabriel Roy et Nathan Giroux. La course au sol a été dominée par le porteur de ballon Oldritche Nadeau qui a inscrit trois touchés durant la partie. Une mention spéciale également au porteur Jacob Lacasse qui a fait de belles courses et qui a réussi tous les bottés de converti pour un total de douze points.

« Toute l'équipe a mis l'épaule à la roue et c'est ce qui a permis d'aller chercher cette grosse victoire », a affirmé l'entraîneur-chef Cédric Quirion.

Puisqu'il n'y a pas de séries éliminatoires en football atome, les Patriotes termineront leur saison le week-end prochain en affrontant une équipe de l'autre division qui a une fiche semblable à la leur, soit cinq victoires et une seule défaite. La date et l'heure du match restent à déterminer pour le moment.