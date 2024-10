Les Condors remportent une belle victoire contre les Braves de Valleyfield

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont livré une performance solide ce samedi 19 octobre, battant les Braves de Valleyfield 8-6 lors d’un match riche en rebondissements.

Grâce à une solide attaque et des jeux en avantage numérique décisifs, les Condors ont réussi à reprendre le dessus malgré un retour de Valleyfield en deuxième période.

Les Condors ont ouvert le score tôt dans la première période, avec un but d’Étienne Tremblay-Mathieu à 5:01, suivi de Marc-Antoine Belzile à 7:32, portant le pointage à 2-0. Valleyfield a répondu rapidement avec un but de Nathan Lévesque à 9:47, mais les Condors ont répliqué en avantage numérique avec Tristan Giroux à 13:45, renforçant leur avance. Jesse Carrière a ramené Valleyfield à 3-2 à 15:07, terminant une période intense.

Valleyfield a montré sa résilience dès le début de la deuxième période avec un but de Giovanni Collin, égalisant le score à 3-3. Peu après, James Swan a donné l’avantage aux Braves avec un but en avantage numérique, suivi de William Arsenault, creusant l’écart à 5-3. Cependant, les Condors ont réagi immédiatement avec un but de Tristan Dussault, réduisant l’écart à 5-4.

La troisième période a vu les Condors reprendre l’initiative. Marc-Antoine Belzile a marqué en avantage numérique, ramenant l’égalité à 5-5. Alexis Gagné a redonné l’avantage aux Condors, suivi par un autre but en avantage numérique de Belzile, portant le score à 7-5. Valleyfield a réduit l’écart grâce à Samuel Fréchette, mais Xavier Labbé a assuré la victoire des Condors avec un but en filet désert, scellant le pointage à 8-6.

Les étoiles du match

Marc-Antoine Belzile des Condors a été désigné première étoile du match avec deux buts cruciaux, suivi de son coéquipier Tristan Giroux, qui a également brillé avec plusieurs passes décisives. James Swan de Valleyfield a été la troisième étoile, ayant contribué à la remontée des Braves avec un but et plusieurs passes.