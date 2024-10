Défaite des Condors football face aux Faucons

Les Condors football du Cégep Beauce-Appalaches ont conclu leur rencontre de samedi dernier avec un revers de 38 à 10 contre les Faucons du Cégep de Lévis.

Malgré la défaite, les Condors ont su faire preuve de détermination en offrant une performance combative face à la seconde position de la ligue collégiale de football division 2.

Antoine Quirion s’est démarqué en attaque avec 11 courses pour un total de 63 verges, représentant le joueur le plus productif des Condors. En défense, les secondeurs Mathias Boily, avec huit plaqués solos et quatre assistés, ainsi que Zack St-Hilaire, avec six plaqués solos et trois assistés, ont fourni une solide performance pour tenter de contenir l’offensive des Faucons.

Appel à la solidarité

Le dernier match de la saison régulière se tiendra le samedi 26 octobre à 13 h au Cégep Beauce-Appalaches à Saint-Georges. Les Condors affronteront les Nordiques du Collège Lionel-Groulx. Pour l'occasion, les partisans sont invités à apporter des denrées non périssables, qui seront remises à Moisson-Beauce.

