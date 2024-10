Football : les Condors jouent leur avenir en séries contre le Collège Lionel-Groulx

Ce samedi 26 octobre, les Condors du Cégep Beauce-Appalaches accueilleront le Collège Lionel-Groulx à Saint-Georges dès 13h pour un match décisif en vue des séries éliminatoires.

Avec un classement serré et plusieurs équipes ayant un bilan similaire, cette rencontre représente une opportunité cruciale pour les Condors de se qualifier pour la suite de la saison.

Actuellement, les Condors occupent la cinquième place au classement avec trois victoires et quatre défaites, tout comme Lionel-Groulx et Montmorency. Les trois équipes sont à égalité avec un pourcentage de victoires de 0,429 et six points.

Une victoire contre Lionel-Groulx pourrait assurer aux Condors une position favorable dans le tableau des séries éliminatoires, tandis qu’une défaite pourrait les faire glisser au classement et mettre leur qualification en péril.

Lionel-Groulx présente un bilan similaire à celui des Condors, ayant eux aussi trois victoires et quatre défaites cette saison. Les Condors devront surveiller de près l’attaque de leurs adversaires, qui a marqué 187 points cette saison, tandis que leur propre défense a encaissé 186 points.

Les joueurs des Condors devront donc tout donner sur le terrain, encouragés par leurs partisans, pour s’assurer une place parmi les équipes en série et poursuivre leur parcours.