Un tour du chapeau qui fait la différence pour le Cool FM

Le Cool FM de Saint-Georges a remporté une importante victoire de 7-5 contre les Éperviers de Sorel-Tracy ce samedi 26 octobre à Beauceville.

Grâce à ce succès, l'équipe beauceronne rejoint Sorel-Tracy et Thetford Mines à égalité en première place du classement de la LNAH, sachant que Saint-Georges a six matchs de joués contre sept pour les deux équipes concurrentes.

Résumé du match

Les Éperviers ont ouvert le pointage en première période avec un but en avantage numérique de Marc-Antoine Gagnon à 6:32. Le Cool FM a rapidement répondu avec Mathieu Thibault, suivi par Charles Tremblay qui a donné l'avantage aux locaux en fin de période.

Ce dernier a poursuivi sur sa lancée en début de deuxième période, portant le score à 3-1. Les Éperviers ont réussi à combler l'écart, notamment grâce à Shawn Boudrias et Kévin Auger, qui ont marqué avec moins d'une seconde à jouer dans la période médiane, ramenant le pointage à 3-3.

En troisième période, les visiteurs ont repris l'avance à 4-3 avec un but en avantage numérique d'Antoine Waked, avant que Tremblay et ses coéquipiers ne répliquent en force. William Leblanc et Simon Demers ont également contribué à l'offensive du Cool FM, permettant à l'équipe de reprendre les devants. Tremblay a finalement complété son tour du chapeau pour sécuriser la victoire à la dernière seconde, donnant ainsi au Cool FM de précieux points au classement.

Les deux équipes s'affronteront de nouveau ce vendredi 1er octobre, à Sorel-Tracy cette fois.

Le prochain match local sera le vendredi 8 octobre face à Thetford Mines.