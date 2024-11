Le Cool FM s’impose 3-0 face aux Éperviers de Sorel-Tracy

Le Cool FM de Saint-Georges a enregistré une victoire convaincante de 3-0 contre les Éperviers de Sorel-Tracy ce vendredi 1er novembre. Cette performance solide, marquée par une défense hermétique et une attaque efficace, a permis au Cool FM de dominer le match sur leur patinoire.

Le match est resté sans but jusqu’en deuxième période, lorsque Mathieu Gagnon a ouvert le score sur des passes de Cédric Montminy et Gabriel Chabot. Ce but a donné l’élan nécessaire au Cool FM, qui a doublé la mise avec un filet d’Anthony Verret, assisté de Maxime Lacroix et Olivier Beaudoin, portant le score à 2-0 avant la fin de la période.

En troisième période, les Éperviers ont tenté de réduire l’écart, mais c’est le Cool FM qui a de nouveau frappé en avantage numérique et en filet désert. Gabriel Chabot a marqué avec l’aide de Cédric Montminy et William Leblanc, scellant ainsi le score à 3-0.

Les étoiles du match et une performance impeccable de Sébastien Auger

Sébastien Auger, le gardien du Cool FM, a été désigné première étoile du match pour son jeu exceptionnel et son blanchissage. Domenic Graham, le gardien des Éperviers, a également livré une belle performance, méritant la deuxième étoile. Anthony Verret, qui a marqué un but pour le Cool FM, complète le trio des étoiles avec la troisième place.