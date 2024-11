Les Condors conservent leur première place après un week-end partagé

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont vécu un week-end chargé avec deux matchs consécutifs, remportant une victoire contre les Prédateurs de Joliette vendredi soir et s’inclinant en tirs de barrage face aux Rangers de Montréal ce samedi.

Malgré cette défaite, les Condors maintiennent leur position en tête du classement général, grâce à leur solide performance cette saison.

Une victoire convaincante face aux Prédateurs de Joliette

Le vendredi 1er novembre, les Condors ont dominé les Prédateurs de Joliette avec une victoire de 7-5. Dès la première période, les Condors ont pris l’avantage avec deux buts rapides de Tristan Giroux et Marc-Antoine Belzile, menant 2-0. En deuxième période, ils ont continué sur leur lancée, portant l’avance à 5-0 grâce aux contributions de Xavier Labbé, Alexis Houle et Mathys Lapointe.

Les Prédateurs ont tenté un retour en marquant trois buts en début de troisième période, mais les Condors ont tenu bon. Tristan Dussault a assuré la victoire avec deux buts supplémentaires, consolidant le score final à 7-5 en faveur des Beaucerons.

Défaite en tirs de barrage contre les Rangers de Montréal

Le lendemain, les Condors se sont déplacés à Montréal pour affronter les Rangers. Ils ont entamé la rencontre avec énergie, menant 3-0 après seulement 10 minutes de jeu, avec des buts de Marc-Antoine Belzile, Logan Poulin et Alexis Gagné. Cependant, les Rangers ont répliqué et réduit l’écart à 3-2 avant la fin de la première période.

Malgré des efforts constants, les Condors ont vu les Rangers égaliser à 4-4 en fin de deuxième période, et Montréal a pris les devants en troisième période. Jérémy Roy a ramené les équipes à égalité à 5-5, forçant la prolongation. Après une période supplémentaire sans but, le match s’est décidé en tirs de barrage. Kency Pierre-Noël a marqué le seul but des tirs de barrage, offrant la victoire aux Rangers.

Les Condors poursuivront leur saison le vendredi 8 novembre alors qu'ils se déplaceront à Terrebonne pour y affronter les Cobras dès 19 h 30.