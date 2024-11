Les Patriotes cadets de la polyvalente Bélanger sont champions

Les Patriotes cadets de la polyvalente Bélanger ont remporté une finale palpitante à domicile face aux Fighting Irish de St-Patrick’s High School, dans une rencontre qui s’est soldée par un score serré de 30-22.

Cette victoire, marquée par des revirements et des moments intenses, conclut une saison presque parfaite pour l’équipe cadette.

Dès le début du match, les Patriotes se sont retrouvés en terrain inconnu, concédant le premier touché de la saison et se retrouvant derrière au score. Néanmoins, ils ont rapidement réagi grâce à une passe du quart Zack Poulin à son receveur Raphaël Gagné, égalisant à 8-8 dès le premier quart.

Les Patriotes ont ensuite pris les devants 16-8 grâce à une course d’Édouard Dallaire. Toutefois, l’équipe adverse a répondu sur un retour de botté d’envoi, prenant finalement la tête 20-16 à la mi-temps.

En seconde période, les Patriotes ont fait preuve de résilience. Après un troisième quart où ils tiraient de l’arrière 22-16, l’équipe a misé sur un jeu spectaculaire au quatrième quart. Lors d’un quatrième essai avec 20 verges à parcourir, Léa-Kim Mercier a réalisé un attrapé plongeant qui a permis à Zack Poulin de concrétiser une poussée offensive en faufilade.

Avec le botté réussi, les Patriotes prenaient la tête 23-22. Ils ont ensuite ajouté un autre touché, portant le score à 30-22 grâce à une passe de Poulin vers Loukas Maheux.

Dans les dernières minutes, une interception clé de Thomas Bellegarde, ramenant le ballon en territoire adverse, et un sac du quart de Thomas Fortier, assisté de William Fortin, ont scellé la victoire.

Pour l’entraîneur-chef Michael Chamberland, cette finale est le couronnement d’une première année mémorable à la tête de l’équipe : « Aujourd’hui, on a dû prendre sur nous et se calmer, et on l’a bien fait. On a répondu quand ça comptait. Avant le match, je l’ai dit aux joueurs : on a une saison presque parfaite, mais on a encore tout à gagner. Coacher une finale à ma première année, je n’aurais pas pu demander mieux. Merci aux joueurs qui ont rendu cette saison mémorable, à mon coaching staff et à la meilleure foule qui a été notre 10e joueur. »