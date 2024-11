Ligue de hockey Côte-Sud : les Mercenaires de Lotbinière toujours seuls en tête

Quatre rencontres étaient au programme ce week-end dans la Ligue de hockey Côte-Sud. Notons que l’affrontement de dimanche après-midi entre Saint-Charles et Saint-Joseph n’a pu être présenté, comme prévu.

Au terme de cette fin de semaine d’activités, les Mercenaires de Lotbinière trônent toujours seuls en tête avec 14 points en huit matchs, un de mieux que Saint-Jean-Port-Joli qui a divisé les honneurs de ses deux rencontres du week-end. Inactif au cours du week-end, le Giovannina de Sainte-Marie demeure tout près avec 10 points, ayant toutefois des matchs en main sur les deux équipes de tête.

Le Pavage Jirico récidive à Saint-Charles

Après avoir vaincu les Éperviers de Saint-Charles 5-2 au domicile de ces derniers le week-end précédent, le Pavage Jirico était de retour à l’aréna de Saint-Charles vendredi soir afin d’y disputer un deuxième match en autant de semaines, s’imposant cette fois-ci 5-4 dans un match plus serré.

Marc-Olivier Caron a ouvert la marque pour les visiteurs à 5:48, Jonathan Laberge créant toutefois l’égalité un peu moins de six minutes plus tard. Julien Hébert a ensuite permis au Pavage Jirico de retraiter au vestiaire avec un but sans aide à 16:36 et après qu’Édouard Ouellet eu donné une avance de deux buts à 4:47 en début de deuxième, les Éperviers ont pris le contrôle du reste de l’engagement avec trois buts sans réplique.

Gabriel Bouchard portait la marque 3-2 à 5:47, puis Vincent Blackburn créait l’égalité à 9:01 avant de donner l’avance aux locaux à 12:14. Les joueurs du Pavage Jirico ont finalement pris le contrôle du troisième engagement avec deux buts dans les dix premières minutes, soit ceux de Gabriel Lizotte à 5:22 et Joshua Desmarais à 9:30, pour l’emporter.

Montmagny triomphe grâce à son gardien

Dans le deuxième match au programme vendredi soir au Centre Frameco de Saint-Joseph, le Familiprix a dominé le match avec 51 tirs au but contre 36, le gardien Jonathan Labrie étant brillant devant la cage du Décor Mercier de Montmagny qui l’a emporté par la marque de 3-2.

Trois buts ont été inscrits en première période, le Décor Mercier prenant les devants avec deux buts en première moitié d’engagement. François Gagnon a porté la marque 1-0 à 3:07 avant d’aider Olivier Coulombe à inscrire son 9e but de la saison à 8:42.

Raphaël Breton a réduit l’écart 2-1 avec son 2e de la saison à 14:47, Sammy Dubois rétablissant l’écart de deux buts en faveur du Décor Mercier à 16:12 en deuxième. Tommy Veilleux a porté la marque 3-2 à 1:32 au début du 2e engagement, lui et ses coéquipiers ne pouvant par la suite acheter un autre but malgré une mitraille de 22 tirs vers le filet adverse. Soulignons également la belle performance du gardien Jacob Tremblay qui n’a pas à rougir dans la défaite, n’ayant cédé qu’à trois reprises sur 36 tirs.

Les Mercenaires intraitables

Nouveaux meneurs au classement général au terme des rencontres du week-end dernier, les Mercenaires de Lotbinière recevaient la visite des Hunters de Saint-Prosper qui, malgré quelques très bonnes prestations cette saison, connaissent un difficile début de saison, tout comme les Éperviers de Saint-Charles. Dominés 32-29 au chapitre des tirs au but, les Hunters se sont inclinés 6-2 devant les Mercenaires.

Comme ils le font souvent, les Etcheminois ont ouvert la marque par l’entremise de Jérémie Roy dès la 25e seconde de jeu, sur une aide de Bryan Lemieux. Alex Simoneau a toutefois assuré la réplique un peu plus de quatre minutes plus tard avec son premier de la saison, sans aide et en désavantage numérique de surcroît, à 4:46.

Mathis Chouinard a profité d’un avantage numérique pour donner les devants aux Mercenaires dès la 28e seconde de jeu de la période médiane, Jérémie Roy créant ensuite l’égalité avec son 2e de la partie à 2:53.

Chouinard revenait à la charge avec son deuxième de la période et éventuel but vainqueur à 18:09, ses coéquipiers ajoutant trois buts sans réplique en troisième pour concrétiser la victoire. Alex Simoneau à 4:31, Jordan Hewey à 13:06 et Samuel Bisson, à 16:33, assisté de Joey Beaudoin qui a récolté trio aides, ont marqué les buts des vainqueurs lors de cet engagement.

Saint-Damien gagne... à Saint-Pamphile

Cela faisait quelques années que la LHCS n’avait pas disputé une rencontre du côté de Saint-Pamphile, l’une des villes originales du circuit. Pour l’occasion, le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli recevait la visite du Plastiques Moore de Saint-Damien. Profitant d’une poussée de quatre buts sans réplique en troisième, dont trois par Jean-Maxime Bond, les Bellechassois ont signé un gain de 6-3 devant la formation de Saint-Jean-Port-Joli.

Après que Xavier Martel eut donné les devants aux Bellechassois à 2:55 en première, le Pavage Jirico a répliqué avec deux buts consécutifs : Jason Faucher a créé l’égalité avec son premier de la saison à 6:21, Zacharie Dumas lançant les siens en avant en fin d’engagement à 17:14.

Charles Dulac-Simard a profité d’un avantage numérique à 11:50 en deuxième pour créer momentanément l’égalité 2-2, Julien Hébert redonnant les devants aux siens peu après avec un but sans aide à 13:29.

C’est en troisième période, donc, que tout s’est joué alors que les joueurs du Plastiques Moore ont explosé avec quatre buts sans réplique pour l’emporter. Raphaël Corriveau a tout d’abord créé l’égalité à 2:14, Jean-Maxime Bond s’imposant avec trois buts en un peu plus de sept minutes, ceux-ci étant inscrits à 8:34. 13:42 et 15:58.

Prochains matchs

Cinq rencontres seront à l’affiche le week-end prochain dans la LHCS. Le vendredi 22 novembre, Saint-Joseph visitera Lotbinière à 21 h et le lendemain, Saint-Prosper recevra Sainte-Marie lors d’un match débutant à 20 h. Dimanche après-midi, le Pavage Jirico visitera le Plastiques Moore à Saint-Damien (14 h 30) puis à 15 h, Lotbinière se mesurera aux Hunters, à Saint-Prosper. À la même heure, Saint-Charles se rendra à l’aréna de Montmagny pour y affronter le Décor Mercier.