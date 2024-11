Les Chevaliers tranchent en troisième période

Les Chevaliers se rendaient en Estrie en ce dimanche pluvieux du mois de Novembre. Pour tenter d’obtenir la victoire, le pilote lévisien, Pier-Luc Giguère, place la recrue Ryan Gagné devant les cordages alors que les Cantonniers font confiance à Alexandre Raymond.

Le premier vingt donne le droit à de bon coups d’épaules de la part des Cantonniers, malgré que les visiteurs passent beaucoup de temps en zone offensive et leur travail porte fruit alors que Elliot Lacroix déjoue Raymond suite à un retour de lancer. C’est son cinquième de la campagne dans le circuit Lévesque. Des passes sont attribuées à Desruisseaux et Grenier. Après 20 minutes de jeu, 16 tirs en faveur de Lévis contre 9 pour Magog.

Le deuxième vingt continue dans le même sens alors que la troupe de Giguère garde un temps de possession élevé cependant, Magog réussit à s’échapper à de multiples reprises. Ces derniers sont incapables de trouver le fond du filet. Mavrik Duhaime se voit montrer la porte de sortie alors qu’il sert une mise en échec par derrière à Emerik Paris. Lévis est incapable de profiter de cette occasion pour doubler leur avance. C’est Magog qui s'inscrit au pointage alors que Samuel Deschênes bat Gagné d’un long tir. Après 40 minutes de jeu, 1-1 au tableau.

En troisième période, les Chevaliers sortent de la chambre avec le couteau entre les dents ou l’épée à l’épaule alors qu’ils réussissent à se créer des chances de marquer et cela porte fruit alors que Cohen Paquet bat Raymond d’un tir parfait par-dessus l’épaule droite, un but inscrit à force égale. Deux minutes plus tard, Charles-Antoine Dubé imite son coéquipier et inscrit son 15e de la saison. Une passe est accordée à Elliot Lacroix. Ce dernier écope d’une punition de 4 minutes pour coup à la tête ce qui ouvre la porte aux Cantonniers pour revenir dans la partie.

Les Chevaliers bloquent les attaques des Cantonniers. Le quatrième but est celui de Dubé alors qu’il s’échappe en désavantage numérique et déjoue le gardien de Magog. Les Chevaliers signent une 8e victoire consécutive. La marque finale est de 4-1 pour Lévis.

Les trois étoiles RDS sont:

1re étoile : Ryan Gagné des Chevaliers,

2e étoile : Charles-Antoine Dubé des Chevaliers,

3e étoile : Alexandre Raymond, des Cantonniers.

Le prochain match des Chevaliers aura lieu le 29 novembre alors que le Phénix du Collège Esther-Blondin sera les visiteurs dans le cadre du match au profit du comptoir alimentaire Le Grenier.