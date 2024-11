Tennis Beauce : une semaine riche en exploits et en découvertes

Le tennis était à l’honneur en Beauce ces derniers jours avec deux événements marquants pour les athlètes du club Tennis Beauce.

Du 13 au 15 novembre, Jean-Pascal Giroux, un jeune talent de Tennis Beauce, a eu l’opportunité de s’entraîner au Centre national de Tennis Canada.

Pendant trois jours, ce jeune athlète a bénéficié de l’expertise des meilleurs entraîneurs et préparateurs physiques du pays. Ses journées intenses comprenaient quatre heures d’entraînement sur le terrain et une heure d’exercices physiques.

En plus de côtoyer des figures emblématiques du tennis canadien, Jean-Pascal a eu la chance de partager cette expérience unique avec d’autres jeunes passionnés venus de partout au pays. Ce séjour a été rendu possible grâce au soutien de Tennis Beauce et de son entraîneur, Rémy Paré, qui dirige le programme sport-études depuis trois ans. M. Paré s’efforce d’offrir aux jeunes de la région des opportunités sur la scène provinciale, nationale et internationale.

Un premier tournoi pour les jeunes de 10 ans

Le dimanche 17 novembre, Tennis Beauce avait également organisé son tout premier tournoi par équipe pour les jeunes de 10 ans, en collaboration avec Tennis Québec. Cet événement inédit a rassemblé de jeunes talents venus de la Cité Sportive de Lévis, du club de Trois-Rivières, et bien sûr de Tennis Beauce.

Les représentants locaux, Alexis Houde, Noah Claveau, Raymond Ma et Xavier Rodrigue, ont fièrement défendu les couleurs de leur club. Ce tournoi, au-delà de la compétition, visait à multiplier les occasions de jeu et à encourager le développement des jeunes athlètes.