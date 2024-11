Emmy Fecteau signe avec les Sirens de New York

La hockeyeuse originaire de Saint-Odilon-de-Cranbourne, Emmy Fecteau, entreprendra dimanche sa toute première saison au sein de la Ligue professionnelle de hockey féminin, avec le chandail des Sirens de New-York.

Le Beauceronne de 25 ans, qui avait été repêchée en 6e ronde en juin dernier, fait partie des six joueuses qui viennent de signer un contrat avec l’équipe de la grosse pomme. Pour Fecteau, l'entente est de trois ans.

Récemment couronnée championne provinciale et championne canadienne avec les Stingers de l’Université de Concordia, dont elle a porté les couleurs pendant cinq ans, la joueuse avant réalise son rêve en intégrant la LPHF

Dimanche, New York disputera son premier match, en affrontant le Frost du Minnesota. Trois jours plus tard, elle fera face pour la première fois à sa compatriote beauceronne, alors que les Sirens en découdront sur la patinoire de La Victoire de Montréal et sa capitaine, Marie-Philip Poulin.