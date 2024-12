Vincent Quirion à la présidence d’honneur

Les organisateurs de l'événement viennent d'annoncer que Vincent Quirion agira à titre de président d'honneur du 46e Gala du mérite Sportif Beauceron, qui sera présenté le 10 mai prochain au Centre Caztel de Sainte-Marie.

Originaire de Saint-Georges et résident à Sainte-Marie depuis 2008, l'homme est non seulement reconnu pour son parcours professionnel impressionnant, mais aussi pour son amour indéfectible des sports, particulièrement le baseball.

Il a d'ailleurs porté plusieurs chapeaux dans cette dernière discipline: joueur, entraîneur, arbitre et marqueur. Son implication, allant de la formation de jeunes marqueurs à son rôle d’arbitre illustre sa volonté de transmettre sa passion et d’encourager la relève. Depuis 2021, il est également l’animateur officiel des 4 Chevaliers, une équipe légendaire de fast-pitch humoristique.

«Homme de cœur et de terrain, Vincent Quirion incarne à merveille les valeurs de dépassement, de résilience et d’engagement communautaire. En acceptant ce rôle de président d’honneur, il réaffirme son attachement à sa région et son désir de contribuer au rayonnement des athlètes et des événements sportifs d’ici», ont indiqué les responsables du gala, dans le communiqué de presse d'annonce.

Nouveau prix

Une nouvelle distinction s'ajoute cette année au programme de remise: le Prix Inclusion—Cogeco.

Il vise à mettre en lumière l’inclusion des personnes handicapées dans les activités physiques, sportives et de plein air offertes au sein de la communauté beauceronne. Présenté par Cogeco, il reconnaitra une personnalité ou une organisation vouée au sport amateur adapté et encourageant l’intégration de tous à la poursuite de l’excellence sportive, comme un levier d’épanouissement et d’intégration, accessible à tous.

Mises en candidature

Le formulaire de mise en candidature pour ce 46e gala est accessible en ligne dès maintenant à www.meritesportifbeauceron.com/fr/inscription. Les noms pourront être soumis jusqu’au 7 février prochain. Les performances doivent avoir été réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024.

Pour toute information, prière de contacter par courriel ([email protected]) le coordonnateur du gala, François Talbot.