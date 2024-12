Un calendrier de cinq rencontres était à l’affiche ce week-end dans la Ligue de hockey Côte-Sud.

Meneurs au classement, les Mercenaires de Lotbinière maintiennent leur avance en tête malgré un revers à domicile vendredi soir devant Saint-Jean-Port-Joli, défaite effacée par un gain sur la route dimanche après-midi à Sainte-Marie.

Le difficile début de saison ses Éperviers s’est poursuivi, la formation bellechassoise ayant toutefois vendu chèrement sa peau, ayant subi deux revers par un seul but tout en montrant de belles choses en attaque à domicile samedi soir.

Les Mercenaires se vengent contre le Giovannina

Après avoir subi un revers à domicile contre le Pavage Jirico vendredi soir, les Mercenaires de Lotbinière cherchaient à rebondir sur la route dimanche après-midi, ce qu’ils ont fait en disposant facilement du Giovannina de Sainte-Marie 8-4 au Centre Caztel de Sainte-Marie.

Alex Simoneau a sonné la charge avec deux buts en première période pour les visiteurs, donnant les devants 1-0 aux siens lors d’un avantage numérique à 1:58 avant de redonner l’avance aux siens à 19:20. Entre les deux, Olivier St-Cyr avait créé l’égalité avec son 5e de la saison à 9:04.

Les Mercenaires se sont donné une avance de 5-2 dans les 15 premières minutes de jeu en deuxième grâce à un doublé de Samuel Bisson et le troisième de la saison de Guillaume Linteau. Les Mariverains ont ensuite ramené l’écart 5-3 avant la fin de l’engagement alors que William Dumont et Olivier St-Cyr trompaient la vigilance du gardien Ludovic Boisvert avec deux buts en 40 secondes, soit à 18:36 et 19:16.

Samuel Bisson a amorcé la troisième période en force en complétant son tour du chapeau lors d’un désavantage numérique à 6:56, Sainte-Marie rétrécissant l’écart 6-4 grâce à un filet de Félix-Antoine Chabot en avantage numérique à 16:36. Alleux Simoneau, avec son troisième du match à 17:06, ainsi que Mickaël Bélanger dans un filet désert et en désavantage numérique de surcroît à 18:22, ont fermé les livres pour les Mercenaires qui ont dominé 38-21 au chapitre des tirs au but.

Simon Tremblay se dresse devant Les Mercenaires

Une performance hors pair du gardien Simon Tremblay, qui a bloqué 42 des 43 tirs dirigés vers lui, a inspiré ses coéquipiers du Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli qui, vendredi soir au Centre récréatif Saint-Gilles, ont eu raison des Mercenaires de Lotbinière par la marque de 3-1.

Après une première période sans but, Nicolas Egan Dionne a procuré l’avance au Pavage Jirico lors d’un avantage numérique à 1:55 de la période médiane. Son coéquipier Hubert Potvin a doublé cette avance un peu plus de cinq minutes plus tard, inscrivant ainsi son premier de l’actuelle saison à 6:59.

Adam Drolet, avec son deuxième de la saison sur une passe de Samuel Bisson, a rétréci l’écart 2-1 à 7:15 en 3e et malgré un barrage de 21 tirs au but de la part des locaux, le pointage est resté le même jusqu’à la toute fin, Frédérick Dionne scellant la victoire du Pavage Jirico, qui a tiré 34 fois contre la cage adverse, avec un but dans un filet désert à 19:53.

Troisième gain des Hunters

Pendant ce temps au Centre récréatif Desjardins de Saint-Prosper, les Hunters recevaient les Éperviers de Saint-Charles dans un duel opposant les deux équipes de bas de classement de la LHCS. Malgré leurs difficultés en cette première demi-saison, les Bellechassois ont offert une solide opposition à leurs adversaires etcheminois, les Hunters l’emportant finalement par le pointage serré de 3-2 en temps réglementaire.

Les Hunters sont sortis en force en première période, prenant les devants 2-0 par l’entremise de Bryan Lemieux, en avantage numérique à 5:48, suivi de Jacob Roy-Lalonde à 12:13.

Tyler Cantin a rétréci l’écart en milieu de deuxième période, inscrivant son premier du match et 7e de la saison à 12:13 en période médiane. Jérémie Roy a restauré l’avance de deux buts des siens avant la fin de l’engagement, complétant une manœuvre de William Poulin à 17:02.

Ne baissant pas les bras et appuyé de son gardien Michaël Aubé qui a maintenu les siens dans le match jusque-là, Tyler Cantin a rendu les choses intéressantes en inscrivant son deuxième de la rencontre à 12:30 en troisième, les locaux tenant bon par la suite pour enregistrer leur troisième gain de la saison.

Avalanche de buts à Saint-Charles

Après avoir perdu à Saint-Prosper la veille, les Éperviers reprenaient l’action dès le lendemain en recevant la visite du Familiprix de Saint-Joseph à l’aréna de Saint-Charles. Malgré une mitraille de 56 tirs contre 29, les Bellechassois se sont inclinés 9-8 en prolongation devant leurs adversaires beaucerons au terme d’une rencontre précédée par le retrait du chandail #9 de Sylvain Leclerc.

Chaque équipe s’est inscrite au pointage à deux reprises au premier engagement. Après que Jonathan Goulet eut ouvert la marque pour les visiteurs dès la 3e minute de jeu, William Labbé et Jessy Croteau ont donné les devants aux locaux avec deux buts en un peu plus d’une minute en milieu d’engagement. Jacob Jacques a créé l’égalité 14 secondes après le filet de Croteau, à 10:38.

Pas moins de huit buts, dont cinq par le Familiprix, ont été inscrits en période médiane. Tyler Cantin a redonné l’avance aux Éperviers à 2:36, les Joselois répliquant peu de temps avec trois buts en un peu plus de trois minutes, soit deux de Jean-Michaël Gilbert et un de Jacob Jacques, son deuxième de la partie en avantage numérique, entre les deux.

Tyler Cantin, avec son deuxième de la période en avantage numérique à 8:47, puis Jacob Desjardins à 16:17, ont permis à Saint-Charles de créer l’égalité qui n’a duré qu’un instant, Charles-Étienne Hébert redonnant l’avance aux visiteurs à 17:19. Alexandre Mathieu a inscrit le 7e but des siens alors qu’il ne restait qu’une seconde à jouer dans l’engagement et si ce aurait pu assommer les Éperviers, ces derniers ont, au contraire, réagi rapidement en début de troisième alors que Sébastien Laquerre portait la marque 7-6 à 1:52 et que Jessy Croteau, avec son deuxième du match, créait de nouveau l’égalité à 6:57.

Olivier Lafontaine a profité d’un avantage numérique pour remettre le Familiprix en avant à 10:57, Samuel Vachon-Giguère forçant toutefois la tenue d’une période de prolongation avec son premier de la saison à 12:29. Cette quatrième période n’a duré le temps que d’un commercial télévisé alors que Jean-Michaël Gilbert complétait son tour du chapeau et donnait ainsi la victoire au Familiprix à la 29e seconde de jeu de l’engagement, sur une passe d’Alexandre Mathieu.

Montmagny s’impose à Saint-Damien

Deux rencontres étaient au programme dimanche après-midi et dans un premier temps, à l’aréna J.E. Métivier de Saint-Damien, une poussée de quatre buts en première période a conduit le Décor Mercier vers un gain de 6-4 sur le Plastiques Moore.

Deux buts en 18 secondes de Pier-Luc Dion et Dave Gaumond, à 12:30 et 12:48 ont lancé les Magnymontois en milieu d’engagement initial et après que Xavier Martel eut rétréci l’écart 2-1 en désavantage numérique à 18:47, Étienne Blais a creusé l’écart avec deux buts en 26 secondes dans la dernière minute de jeu de l’engagement initial, le premier en avantage numérique à 19:07.

Benjamin Bélanger a porté la marque 5-1 en faveur des visiteurs sur une déviation à 7:45, Charles Dulac-Simard rétrécissant l’écart un peu moins de quatre minutes plus tard avec le premier de ses trois buts de la rencontre.

Ce dernier a redonné espoir aux locaux en rétrécissant l’écart 5-3 lors d’un avantage numérique à 6:23 en début de troisième, François Gagnon répliquant un peu moins de deux minutes plus tard, dans les mêmes circonstances, pour ramener l’écart de trois buts qui a perduré jusqu’en toute fin d’engagement alors que Dulac-Simard inscrivait le dernier but du Plastiques Moore à 18:13.

Classement et prochains matchs

Comme on le mentionnait précédemment, les Mercenaires de Lotbinière conservent leur avance sur le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli. La formation de Saint-Gilles a 22 points en tête, cinq de mieux que le Pavage Jirico qui a toutefois un match en main. Avec son revers dimanche après-midi, Sainte-Marie demeure troisième avec 12 points en 9 parties, ayant toutefois vu Montmagny et Saint-Joseph les rattraper avec 12 points chacun, en 10 matchs pour le Décor Mercier et en 12 parties pour le Familiprix. Saint-Damien (11 points), Saint-Prosper (8 points) et Saint-Charles 3 points) ferment la marche.

Quatre rencontres auront lieu le week-end prochain dans la LHCS. Trois de ceux-ci auront lieu le vendredi 13 décembre, alors que Sainte-Marie sera à Saint-Jean-Port-Joli (20 h 30), que Saint-Damien sera à Saint-Prosper (20 h 30) et que Saint-Charles recevra Montmagny (20 h 45). Lotbinière sera à Saint-Joseph dans le dernier match du week-end, le dimanche 15 décembre à 14 h.

Source : Serge Lamontagne, relationniste