Les Chevaliers tombent en début de tournoi

Après un revers lors du dernier match à domicile, les Chevaliers de Lévis se rendaient à Châteauguay pour le Challenge annuel CCM de la Ligue de hockey M18 AAA.

Pour débuter cet évènement, Ryan Gagné obtient les cordages alors que son homologue est Yundi Cai pour le Phénix du Collège Esther-Blondin.

C’est avec du feu dans les jambes que les lévisiens amorcent le premier vingt et ils envoient des rondelles au filet adverse. Cependant, David Barrientos déjoue Gagné et donne les devants au Phénix. Quelques secondes plus tard, soit à 7:48, Brandon Delarosbil inscrit son premier du tournoi, une aide est apportée à Simon Chartier et Elliot Labonté. À mi-chemin, c’est le joueur affilié des Chevaliers, Louis-Félix Gingras, qui dévie le lancer de Labonté pour donner l’avance aux lévisiens. Malgré 17 tirs contre 7, le Phénix trouve le moyen de niveler la marque en fin d’engagement. Cette fois-ci, Gabriel Comtois déjoue Gagné en avantage numérique.

L'animosité du début de tournoi s’estompe à mi-parcours. Un seul but est inscrit dans la période alors que Charles-Antoine Dubé dévie le lancer d’Emerik Paris et donne l’avance à Lévis. Après 40 minutes de jeu, les Chevaliers ont les devants 3-2.

Le Phénix tente de revenir dans le match et Augustim Allard remédie à la situation de son équipe alors qu’il marque le 3e but des siens. Malgré les attaques des Chevaliers, Yundi Cai ferme la porte à plusieurs reprises et force les deux formations à se diriger en temps supplémentaire.

Un période de prolongation qui n’offre rien d’épatant aux nombreux spectateurs présents. Une période de tir de barrage sera nécessaire pour déterminer le vainqueur de ce duel. C’est finalement le défenseur du Phénix, Xavier Madore, qui donne la victoire à son équipe.

La marque finale, 4-3 pour le Collège Esther-Blondin.

Les Chevaliers reprendront l’action ce soir alors qu’ils seront les visiteurs lors du match d’ouverture du tournoi face à l’équipe locale, les Grenadiers de Châteauguay. Cette partie est prévue à 19 h.

Texte: Mathieu Caron, Les Chevaliers de Lévis