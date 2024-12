Le Beauceron Christopher Fortin parmi les champions du Wasabi Bowl

L’ancien porte-couleurs des Condors du Cégep Beauce-Appalaches, Christopher Fortin, termine sa carrière sur le circuit américain de football universitaire de façon victorieuse.

Le joueur de ligne offensive a aidé son équipe, les Huskies de l’Université du Connecticut, à remporter une victoire de 27 à 14 aux dépens des Tar Heels de l’Université de la Caroline du Nord lors du Wasabi Bowl présenté samedi (28 décembre) au légendaire Fenway Park à Boston.

Christopher Fortin a participé à tous les jeux offensifs des Huskies au poste de garde à gauche lors de la victoire des siens. Lui et ses coéquipiers de la ligne offensive ont fait un excellent travail. Ils ont permis aux porteurs de ballon de l’équipe d’amasser 210 verges de gains au sol. Ils ont aussi donné beaucoup de temps à leur quart-arrière pour repérer ses receveurs de passes. Le quart-arrière des Huskies n’a été plaqué que deux fois derrière la ligne de mêlée. Les deux fois, la pression venait toutefois du côté opposé à celui que défendait le natif de Saint-René.

Plus de 27 000 spectateurs ont assisté au match. Il a été diffusé à la grandeur de l’Amérique du Nord sur les réseaux ESPN et TSN. Il a été présenté sur gazon naturel par un mercure oscillant autour des 40 degrés Fahrenheit, des conditions ressemblant à celles que le colosse de 6 pieds et 5 pouces et 300 livres a connues en octobre lors de son passage au Cégep Beauce-Appalaches.

Le déroulement du match a été à l’image de la saison des Huskies. L’excellente ligne offensive dont faisait partie Fortin a été l’un des points forts de l’équipe avec son jeu au sol. Les Huskies complètent leur saison avec un dossier de 9 victoires et 4 défaites.

Sa carrière universitaire désormais terminée, Christopher Fortin sera certainement convoité par les recruteurs des circuits professionnels, notamment ceux de la Ligue canadienne pour qui les bons joueurs de ligne offensive canadiens sont des denrées très recherchées. S’il est repêché dans la LCF au printemps, il rejoindra quatre autres anciens Condors actifs dans le circuit : Davis Dallaire (Montréal), Shayne Gauthier (Winnipeg), William Langlais (Calgary) et Kerfalla Exumé (Toronto).

Un beau parcours universitaire

Convoité par plusieurs programmes universitaires québécois, Christopher Fortin a choisi de se diriger au sud de la frontière en 2020. La première saison qu’il devait disputer au Connecticut cette année-là a été annulée en raison de la pandémie. Il a décidé d’y demeurer même si des québécois ayant fait un choix identique au sien ont décidé de revenir au Québec.

La saison 2021 a tourné au désastre pour les Huskies avec un dossier d’une victoire et onze défaites. L’arrivé en 2022 de l’entraîneur Jim Mora, un ancien de la NFL, a redonné vie au programme.

Christopher Fortin a été dominant avec les Condors du Cégep Beauce-Appalaches. Il a été élu meilleur joueur de ligne offensive de la Division 2 du circuit collégial québécois en 2019. Il a été élu à deux reprises au sein de l’équipe d’étoiles. Il a aussi remporté le Championnat mondial des 19 ans et moins avec l’équipe canadienne.

Avant de se joindre aux Condors, Christopher Fortin a porté les couleurs des Patriotes de la Polyvalente Bélanger de Saint-Martin.

Collaboration spéciale au texte de Réjean Bergeron