Chevaliers de Lévis: solide performance de Gagné 

Les Chevaliers sont sortis gagnants du duel face aux Forestiers d’Amos une deuxième fois en autant de jours, mais cette fois-ci par le pointage de 3 à 2 lors de la Journée des Mascottes Dessercom.

Comme c’est souvent le cas lorsque les deux mêmes équipes s’affrontent en moins de 24 heures, le jeu robuste était au rendez-vous cet après-midi. Les officiels ont décerné pas moins de 15 pénalités dont 10 aux Chevaliers pendant la rencontre. La grande vedette de cette victoire est le gardien des Chevaliers. Ryan Gagné a en effet été solide devant sa cage. Il a arrêté 38 des 40 lancers dirigés sur lui. Cette performance lui a valu la première étoile du match.

Un premier vingt axé sur l’offensive alors que 5 buts ont été inscrits par les deux équipes. Les 613 spectateurs n’ont pas eu à attendre longtemps avant de pouvoir lancer leur toutou sur la patinoire. Dès la 38e seconde du match, Dereck Asselin reprend le retour de lancer de Samuel Cloutier. Quelques minutes plus tard, les Forestiers nivellent la marque lorsque le lancer des cercles de Lucas Perreault bat Ryan Gagné. Les locaux reprennent les devants par l’entremise de Samuel Cloutier lorsque son lancer de la ligne bleue à raison du gardien adverse. Amos revient encore une fois de l’arrière lorsque Samuel Trapper reprend également un retour de lancer. Le dernier but de l’engagement initial est le résultat d’un bel échec avant du trio composé de Dereck Asselin, Logan Bêty et Josh Demers. Ce dernier marque son 5e but de la saison sur une belle passe de Dereck Asselin.

Malgré de belles chances de marquer par les deux équipes, aucun but n’a été inscrit en deuxième période. De nombreuses pénalités ont été décernées, ce qui a coupé le rythme du jeu.

En troisième période, les représentants de Chaudière-Appalaches jouent avec le feu. Ces derniers offrent un avantage numérique de deux joueurs aux visiteurs. Ils devront se défendre à 5 contre 3. L’excellent travail du cerbère lévisien et l’unité spéciale en désavantage numérique a tenu le coup. D’ailleurs, les visiteurs ont été blanchis en 10 jeux de puissance.

La fiche des Chevaliers est maintenant de 28 victoires en 32 matchs.

Les trois étoiles RDS sont:

1re étoile : Ryan Gagné des Chevaliers;

2e étoile : Lucas Perreault des Forestiers;

3e étoile : Dereck Asselin des Chevaliers.

Les Chevaliers seront sur la route pour les quatre prochains matchs. Ils seront de retour à la maison dimanche 26 janvier, face aux Élites de Jonquière.