Gros week-end dans la Ligue régionale de hockey

Six matchs étaient disputés, dont cinq parties vendredi, au sein de la Ligue régionale de hockey.

À lIssue des rencontres, Le Desjardins - Wild de Windsor demeure au premier rang du classement.

Saint-Cyrille 5 — Windsor 8

Le Desjardins – Wild de Windsor a signé un gain de 8-5 contre le Maçonnerie Lauzière de Saint-Cyrille, vendredi soir, pour prendre seul le premier rang du classement de la Ligue régionale de hockey.

Au même moment, le JB de Daveluyville subissait un revers de 6-4 contre le DLC de La Guadeloupe pour glisser au deuxième rang.

Les Windsorois menaient 5-1, après 40 minutes de jeu, mais les visiteurs sont revenus avec trois buts réussis par Stéphane Savoie (12ème et 13ème) et Richard Collet (9ème) pour réduire l’écart à un seul but.

Sébastien St-Onge (4ème), Charles Marcoux (4ème) et le troisième but du match de Samuel Grégoire (10ème) ont permis au Desjardins – Wild de s’assurer de la victoire.

Stéphane Savoie a, lui aussi, réussi un tour du chapeau avec son 14ème but de la saison avec un peu plus de cinq minutes à faire au match.

Jean-François Plante (8ème), Mykaël Létourneau (12ème) et Alexandre Carignan (4ème) ont marqué les autres buts des vainqueurs tout comme Joakim Arsenault (1er) pour les visiteurs.

Les Windsorois ont dirigé 37 lancers vers Olivier Gagnon pendant qu’Alex Leclerc recevait 47 tirs.

Le Desjardins – Wild a maintenant 30 points en 18 parties contre 28 pour Daveluyville avec le même nombre de matchs joués.

La Guadeloupe 6 — Daveluyville 4

Le DLC de La Guadeloupe a pris une avance de 5-0, en première période, en route vers un gain de 6-4 contre le JB à Daveluyville.

Samuel Turcotte (6ème), Gabriel Bertrand (5ème), Philippe Quirion (1er), William Jacques (10ème) et Antoine Veilleux (3ème) ont procuré cette avance au DLC.

Les buts de Jacques et de Veilleux ont été réussis à sept secondes d'intervalle à 18:46 et 18:53 au grand désarroi des partisans du JB.

La remontée du JB a débuté en deuxième période avec les buts de Frédérick Janvier (1er) et d'Alexandre Pellerin (3ème).

Alexandre Caron (5ème) et Vincent Bernier (5ème) ont redonné espoir aux partisans du JB, mais Michaël Fillion (1er) a envoyé une rondelle dans un filet désert avec 15 secondes à faire au match pour sceller l'issue de ce match.

Les joueurs du JB ont envoyé 43 rondelles vers le gardien Dany Bellavance pendant qu'Alexandre Caron recevait 34 tirs.

Princeville 4 — Louiseville 3

Le but dans un filet désert de Brandon Élément (2ème), avec près de deux minutes à faire en troisième période, aura fait la différence dans une importante victoire des Cobras de Princeville au compte de 4-3, vendredi soir, contre les Constructions Côté à Louiseville.

Avec 70 secondes à faire à la rencontre, alors que les Cobras menaient 4-2, Mathieu Michaud (9ème) a réduit l’écart à un seul but avec le dernier filet de cette rencontre.

La troupe de Mario Roy avait pris une avance de 3-1 avec les buts de Raphaël Champoux (4ème), Alex Lessard (11ème) et Justin Miron (2ème).

Les autres buts des locaux appartiennent à Pierre-Olivier Marcoux (4ème) et William Hébert (16ème).

À son premier départ avec les Cobras, l’ancien gardien de but du Titan de Princeville, Frédéric Duteau-Labonté, a fait face à 35 lancers contre 34 pour les gardiens Olivier Leclair et Pierre-Yves Bell-Savoie.

Avec cette victoire à Louiseville, les Cobras conservent le troisième rang du classement de la Ligue régionale de hockey et se qualifient, également, pour la ronde quart de finale car ils sont assurés de terminer cette première saison à Princeville parmi les six premières équipes du classement.

Princeville a maintenant 24 points en 19 matchs contre 21 points pour Coaticook, Lac-Mégantic et Saint-Cyrille.

Coaticook 4 — Lac-Mégantic 2

Le Dynamik Service agricole de Coaticook n'a pas dit son dernier mot dans la course au classement final avec un gain de 4-2 contre le Sauro à Lac-Mégantic.

Mathis Dufour (4ème) et Antonin Fréchette (8ème) ont marqué les buts qui ont fait la différence dans cette rencontre en seconde moitié de la deuxième période.

Dufour avait inscrit son premier but du match plus tôt dans cette même période et Nathan Hardy (4ème) a réussi l'autre filet des vainqueurs.

Jacob Turmel (1er) et Charles-Olivier Nadeau (14ème) ont donné la réplique pour le Sauro qui a dirigé 48 lancers vers le gardien Phil-Antoine Trépanier.

À l'autre bout, Justin Fréchette a reçu 33 tirs.

East Angus 0 — Val-des-Sources 5

Drew Morin a repoussé les 23 lancers dirigés vers lui et les Nordik Blades de Val-des-Sources ont défait les Lumberjacks d'East Angus au compte de 5-0.

Vincent Éthier (7ème et 8ème) a donné le ton aux Nordik Blades avec ses buts réussis en première période.

William Pilon (5ème), en deuxième période, de même que Guillaume Boisvert (3ème) et Nataniel Shaw (1er) ont complété pour les vainqueurs qui ont envoyé 36 rondelles vers Miguel Savoie.

Louiseville 10 — Val-des-Sources 4

Les Constructions Côté de Louiseville se sont imposés au compte de 10-4, contre les Nordik Blades de Val-des-Sources, dans le seul match présenté samedi dans la Ligue régionale de hockey.

La formation de la Mauricie a inscrit six buts en troisième période pour s'assurer de cette victoire si important pour le classement final de la saison régulière.

Justin Lemay (1er et 2ème). Gabriel Roberge (3ème), William Hébert (18ème et 19ème) et Donovan Morin-Bouchard (5ème) ont marqué les buts des vainqueurs dans cette troisième période très productive.

Félix Landry (1er), Marc-Antoine Moisan (2ème), Mathieu Michaud (10ème) ont inscrit les autres buts de Louiseville en deuxième période, sans oublier le premier des trois buts de William Hébert.

Alexy Chayer (2ème) et Vincent Cloutier (8ème) avaient procuré une avance de 2-0 aux Nordik Blades en première période.

Les autres buts appartiennent à Vincent Éthier (9ème) et Guillaume Brouillette (3ème).

Olivier Leclair et André Gravel ont reçu 28 lancers devant le filet de Louiseville contre 55 pour Drew Morin et Raphaël Vaillancourt.

Source: Robert Legault, Ligue régionale de hockey