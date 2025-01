Les Chevaliers sont champions de la division Est

Les Chevaliers de Lévis sont sortis avec une belle performance, vendredi soir, face au Riverains avec une victoire de 5-1. Par le fait même, ils ont reçu la confirmation que le trophée Mario-Deguise de la division Est, ainsi que celui de la saison régulière leur appartenaient pour l’édition 2024-2025 au sein de la Ligue de hockey M18 AAA.

Pour la partie de samedi après-midi (hier), ce sont les Lions du Lac St-Louis qui attendait les lévisiens. Ryan Gagné obtient le départ devant les buts.

Les protégés de Simon Larouche passe les premières minutes de la période en zone ennemi alors qu’ils ont le plein contrôle de la partie. Ils en profitent pour inscrire un filet et le but appartient à Malyk Côté suite à une savante passe de Samuel Thibault. Ryan Gagné n’obtient pas beaucoup de lancer alors les Chevaliers sont étanches. Quelques instants plus tard, un avantage numérique payant alors que Brandon Delarosbil complète un magnifique jeu préparé par Charles-Antoine Dubé. C’est le 9e filet de la saison pour le natif de St-Lambert-de-Lauzon. Elliot Lacroix en rajoute en fin de période alors qui récupère un rondelle libre provenant de la ligne bleue et porte la marque à 3 pour les lévisiens. 16-3 les tirs en faveur des Chevaliers.

Les Chevaliers obtiennent, rapidement, un avantage numérique en deuxième période et celui-ci s’avère concluant alors que Logan Bêty dévie un tir provenant de Samuel Cloutier. Les Lions se montrent combatifs durant quelques minutes, mais ne peuvent battre Ryan Gagné. Après 40 minutes de jeu, les Chevaliers ont les devants par 4. Les lancers sont 31-7 en faveur des Chevaliers.

En début de période, Josh Demers fait résonner la barre horizontale alors qu’il bat le gardien adverse et inscrit son 6e de l’année. La troisième période est signe de frustration pour le numéro 2 des Lions alors qu’il se pense aux arts martiaux mixtes et il a maille à partir avec Elliott Lacroix ce qui résulte un attaque à cinq pour Lévis. Logan Bêty en rajoute avec son 2e de la rencontre. Cohen Paquet se donne les airs d’un attaquant alors qu’il s’échappe et déjoue le gardien d'une brillante façon. A noter que les Lions ont vu trois de leurs joueurs écoper de punition pour mise en échec par derrière ce qui a laissé beaucoup d’espace sur le banc des locaux. Alex Desruisseaux ajoute un filet en fin de période.

La marque finale 8-0 pour les Chevaliers.

Les trois étoiles RDS sont allés, dans l'ordre, aux Chevaliers Alex Desruisseaux, et Brandon Delarosbil, ainsi qu'au Lion, Levi Kolesnikow.

Le prochain et dernier arrêt de ce voyage de quatres partie sur la route se terminera vendredi prochain alors que les Chevaliers rendront visite au Blizzard dès 20 h à St-Augustin.

Texte: Mathieu Caron, Les Chevaliers de Lévis M18AAA