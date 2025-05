Les séries éliminatoires sont bien lancées

Les séries quarts de finale quatre de 7 se sont amorcées ce week-end dans la Ligue de hockey Côte-Sud avec la présentation de six parties en trois jours, des matches qui ont offert du jeu spectaculaire et serré, au grand plaisir des spectateurs présents dans les arénas du circuit.

Deux d’entre elles ont dû être reportées en raison de la tempête attendue en fin d’après-midi et en soirée dimanche.

Au terme de cette première fin de semaine d’activités, Mercenaires et Éperviers de Saint-Charles sont à égalité alors que les champions défendants, le Giovannina de Sainte-Marie, mènent 2-0 devant le Familiprix de Saint-Joseph. Dans les deux autres affrontements, Décor Mercier de Montmagny et Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli sont en avance 1-0, leur second match prévu dimanche contre Saint-Damien et Saint-Prosper ayant été reportés en raison de la tempête.

Sainte-Marie écrase le Familiprix...

Dans la série 100 % beauceronne qui s’amorçait samedi soir au Centre Caztel de Sainte-Marie, le Giovannina a été sans pitié pour le Famiprix de Saint-Joseph, prenant les devants 1-0 dans sa série 4 de 7 avec un gain sans équivoque de 9-1 sur les Joselois.

Les locaux ont amorcé le match en force avec trois buts sans réplique dès la période initiale. Nicolas Létourneau à 9:13 et Samuel Landry, 13 secondes plus tard, ont lancé les hostilités, Christophe Nadeau creusant l’écart à 14:19. L’offensive mariveraine a poursuivi son travail de démolition avec quatre autres buts sans réplique en période médiane.

Après que Jason Breton eut porté la marque 4-0 à 2:05, Félix-Antoine Chabot et Samuel Landry, avec son deuxième de la rencontre, ont profité d’avantages numériques pour assommer leurs adversaires, Olivier St-Cyr ajoutant un 7e but à 16:11.

Anthony Dumont et Philippe Leclerc ont profité à leur tour de l’indiscipline des visiteurs pour porter la marque 9-0 avant qu’Alexandre Cliche ne marque l’unique but des Joselois en avantage numérique, lui aussi, à 18:52. Le Giovannina a dominé 58-30 au chapitre des tirs au but.

… et l’emporte encore dimanche après-midi

Les deux équipes beauceronnes se retrouvaient dimanche après-midi au Centre Frameco de Saint-Joseph dans le seul match de la journée qui n’a pas été reporté en raison des conditions climatiques. Les Joselois ont offert une bien meilleure opposition que la veille, mais se sont inclinés 3-1 devant le Giovannina qui prenait ainsi les devants 2-0 dans sa série.

Maxime Cliche a inscrit le premier but de la première période, son filet en avantage numérique à 15:20 donnant les devants 1-0 aux locaux. Les visiteurs ont pris le contrôle du match par la suite, profitant de l’indiscipline du Familiprix pour prendre les devants 2-1 lors du second engagement. Lors d’une pénalité à Jean-Michaël Gilbert, Nicolas Létourneau a égalé la marque à 5:24, Samuel Landry profitant ensuite d’un avantage numérique de deux hommes pour donner les devants aux Mariverains à 10:57.

Christophe Nadeau a inscrit le but d’assurance, à 8:42 en troisième, pour le Giovannina qui a lancé à 32 reprises contre la cage défendue par Hubert Morin, le Familiprix enregistrant 37 tirs contre son adversaire, Jean-Philippe Fecteau, qui n’a cédé qu’à une seule reprise.

Saint-Charles surprend les Mercenaires...

Champions du calendrier régulier, les Mercenaires de Lotbinière sont confrontés aux Éperviers de Saint-Charles, équipe ayant terminé au 8e rang du classement général cette saison. La série s’ouvrait vendredi soir à l’aréna de Saint-Gilles et menés par Markorel Caron, qui a inscrit un doublé, et Maxime Brodeur Plante qui a amassé trois passes, les Éperviers ont surpris les joueurs des Mercenaires et les quelque 265 spectateurs présents, remportant ce premier match par la marque de 5-1.

Après une première période sans but, Adam Drolet a procuré l’avance aux locaux lors d’un avantage numérique à 5:08 avant que Markorel Caron ne renverse la vapeur pour les visiteurs avec deux buts en un peu moins de trois minutes en fin d’engagement. William Labbé a ajouté à l’avance des Éperviers à 1:07 en troisième et loin de lever le pied, les Bellechassois ont poursuivi leur offensive avec deux autres buts dans les minutes suivantes, soit ceux de Gabriel Bouchard à 7:37 et Keven Dupont à 10:09. La victoire est allée au gardien Mikaël Grenier qui a repoussé 30 des 31 tirs adverses.

... mais Lotbinière égalise le lendemain

Les deux équipes se retrouvaient dès le lendemain à l’aréna de Saint-Charles pour le match no 2 de cette série et cette fois-ci, les unités spéciales des Mercenaires ont eu le dessus sur celles des Éperviers, Lotbinière profitant de l’indiscipline des locaux pour signer un gain de 6-1 dans un match robuste et intense, créant ainsi l’égalité 1-1 dans cet affrontement 4 de 7.

Après avoir facilement repoussé un désavantage numérique de cinq minutes après une punition majeure pour assaut imposée à Alex Falardeau, les Mercenaires ont pris les devants 2-0 en première période par l’entremise de Mickaël Bélanger en avantage numérique à 15:25, puis de Jayson Bêty qui doublait cette avance 28 secondes plus tard.

Joey Beaudoin a porté la marque 3-0 lors d’un autre avantage numérique à 9:01 et après que Vincent Blackburn eut apporté une lueur d’espoir aux locaux à 12:54, Mathis Chouinard a profité d’une erreur de l’adversaire pour redonner une avance de trois buts aux visiteurs à 14:29.

Guillaume Linteau a confirmé la victoire des Mercenaires avec un doublé en troisième, marquant tout d’abord en désavantage numérique à 3:57 avant de compléter la marque lors d’un autre avantage numérique à 11:46.

Le Pavage Jirico s’impose à domicile

La série opposant les Hunters de Saint-Prosper au Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli se mettait en branle vendredi soir au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli. Mené par Édouard Ouellet qui a inscrit deux buts en plus d’amasser une aide, le Pavage Jirico a pris les devants 1-0 dans cette série 4 de 7 avec un gain serré de 5-4.

Les Hunters ont pris les devants 2-1 en première avec des buts de Cédric Poulin et Jérémie Roy, ceux-ci étant entrecoupés du premier des séries de Louis-Charles Hallé à 9:14. Les locaux ont repris l’avantage du match en fin de deuxième avec deux buts, soit le premier du match d’Édouard Ouellet à 15:59 et celui de Joshua Desmarais lors d’un avantage numérique peu après, à 17:36.

Les deux équipes se sont échangé quatre buts en troisième, le match se terminant à l’avantage du Pavage Jirico. Bryan Lemieux a tout d’abord créé l’égalité 3-3 avec un but sans aide à 1:19 avant qu’Édouard Ouellet ne redonne les devants aux siens à 5:56. Steeve L’Heureux a profité d’un désavantage numérique, cette fois, pour créer l’égalité 4-4 à 8:47 et le pointage est resté le même jusque vers la toute fin, Julien Hébert brisant les reins des Hunters avec le but de la victoire à 18:37 sur une passe de Joshua Desmarais.

Soulignons que le match no 2 de cette série, qui devait avoir lieu dimanche après-midi au Centre récréatif de Saint-Prosper, a été annulé en raison des conditions climatiques.

Le Décor Mercier prend les devants

Deuxième au classement général, le Décor Mercier de Montmagny amorçait sa série quart de finale à domicile en recevant la visite du Plastiques Moore de Saint-Damien samedi soir à l’aréna de Montmagny. Devant 293 spectateurs réunis pour l’occasion, les Magnymontois ont pris les devants 1-0 dans cet affrontement 4 de 7 avec un gain de 7-4.

Les unités spéciales ont permis aux locaux de prendre les devants 2-1 en première. François Gagnon a donné les devants aux siens 1-0 lors d’un désavantage numérique à 2:44, Justin Bernier doublant cette avance lors d’un avantage numérique à 4:12, deux buts inscrits sans aide. Jason Vaillancourt a réduit l’écart avant la fin de l’engagement à 12:34 puis en début de deuxième, David Gaumond redonnait une avance de deux buts aux locaux, une fois de plus en avantage numérique à 3:49.

Antoine Gaudreau a rétréci l’écart 3-2 sur une passe de Christopher Sénéchal à 8:18, Étienne Miville permettant aux locaux de retraiter au vestiaire avec une avance de deux buts une fois de plus à 16:45.

Après qu’Étienne Blais eut porté la marque 5-2 avec un autre but sans aide, en désavantage numérique à 1:21 en début de troisième, les visiteurs ont rendu les choses intéressantes avec deux buts en un peu moins de trois minutes, soit ceux de Maxime Aubin à 2:59 et Charles Dulac-Simard à 5:57. Alex Vaillancourt a scellé l’issue du match en faveur du Décor Mercier avec deux buts consécutifs, portant la marque 6-4 à 16:30 avant de marquer dans un filet désert à 18:16.

Soulignons que le deuxième match de cette série, qui devait être présenté à 16 h 30 dimanche après-midi, a lui aussi été reporté en raison de la mauvaise météo.

Prochains matchs

Un calendrier chargé de huit parties sera de nouveau à l’affiche le week-end prochain. Le vendredi 21 février, Saint-Damien sera à Montmagny (20 h 30), Saint-Prosper sera à Saint-Jean-Port-Joli (20 h) alors que Saint-Charles visitera les Mercenaires à l’aréna de Saint-Gilles (21 h) et que Saint-Joseph visitera Sainte-Marie (21 h 30)

Le samedi 22 février, Montmagny sera à Saint-Damien (19 h 30), Saint-Charles recevra Lotbinière (20 h 30) et Saint-Jean-Port-Joli visitera les Hunters dans un match présenté à 21 h à la Glace Manac du Centre Lacroix-Dutil de Saint-Georges.

Le match no 4 entre Sainte-Marie et Saint-Joseph aura lieu le dimanche 23 février à 16 h au Centre Frameco et nous sommes en attente de la date de présentation des matchs reportés entre Saint-Prosper et Saint-Jean-Port-Joli, d’une part, ainsi qu’entre Montmagny et Saint-Damien, d’autre part.

Source: Serge Lamontagne, relationniste