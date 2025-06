Les Condors hockey n'y arrivent pas face à l’Everest

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont connu une soirée difficile de mardi 18 février, au Centre Sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges, s’inclinant 5 à 2 contre l’Everest de la Côte-du-Sud.

Malgré une tentative de retour en troisième période, les visiteurs ont su garder le contrôle du match pour repartir avec la victoire.

L’Everest a rapidement pris les devants en fin de première période grâce à Thomas Bégin, qui a trouvé le fond du filet à deux reprises en l’espace de 23 secondes (17:40 et 18:03), les deux fois assisté par Dan Chrétien et Noah Woodard. Ces deux buts coup sur coup ont donné le ton à la rencontre et ont placé les Condors en situation de rattrapage.

En deuxième période, les Condors ont réduit l’écart grâce à Andy Gagné, qui a profité d’une belle passe de Émerick Bussières pour marquer. Toutefois, l’Everest a rapidement répliqué : Marc-Olivier Roy a redonné une avance de deux buts à son équipe, assisté de Louis-Charles Gaudreau et Matis Martin.

Au début du troisième engagement, Tristan Giroux a relancé l’espoir des locaux en avantage numérique avec l’aide de Xavier Labbé, ramenant le pointage à 3-2. Mais l’Everest a rapidement mis fin aux espoirs de remontée. Jean-Christophe Coulombe a marqué son premier but de la saison, avant que Nicolas Lamontagne ne scelle l’issue du match à 10:29, portant la marque finale à 5-2.

Cette défaite vient fragiliser davantage la position des Condors en tête du classement, alors que la lutte pour les premières places se resserre. Les Condors tenteront de se reprendre lors de leurs prochains matchs également à domicile, ce vendredi 21 février contre Granby à 20h, puis ce dimanche 23 février contre Saint-Jérôme.