Le Cool FM l’emporte à St-Hyacinthe et conserve sa première place

En déplacement à St-Hyacinthe ce vendredi 21 février, le Cool FM de Saint-Georges a signé une précieuse victoire de 4 à 1 contre le Bataillon, consolidant ainsi sa première place au classement.

Une performance solide qui permet aux Beaucerons d’aborder sereinement leur prochain affrontement crucial contre Sorel-Tracy, deuxième au classement.

Après une première période sans but, le Cool FM a trouvé son rythme en deuxième période. Dylan Champagne a ouvert la marque à 11:15, inscrivant son cinquième but de la saison grâce aux passes de Simon Demers et Félix Lauzon. Moins de deux minutes plus tard, Anthony Verret a doublé l’avance des siens, bien servi par Maxime Lacroix et Charles Tremblay.

Le Bataillon a tenté de revenir dans la partie en troisième période. Alexandre Carrier a redonné espoir aux siens en réduisant l’écart, sur des passes de Guillaume Gauthier et Marc-Olivier Crevier-Morin. Mais le Cool FM a su garder son sang-froid et a rapidement sécurisé sa victoire.

En toute fin de rencontre, Dylan Labbé a scellé l’issue du match avec un but dans un filet désert, avant que Félix Lauzon n’ajoute un quatrième but, toujours dans un filet désert, bien assisté par Mathieu Thibault.

Cette victoire permet au Cool FM de conserver ses quatre points d’avance sur Sorel-Tracy, qui viendra les défier à Saint-Georges ce samedi 22 février dès 19 h 30.