Deux week-ends de Beauce Carnaval à Saint-Georges

Comme le veut la tradition depuis toujours, Beauce Carnaval a ouvert sa saison à Saint-Georges.

Depuis hier, et ce pour les deux prochaines fins de semaine, les manèges pour petits et grands, et les kiosques d'amusement, sont installés dans le stationnement latéral et arrière de l'église L'Assomption.

Malheureusement, Dame Nature ne manifestera pas sa bonne coopération, en tout cas pour le premier week-end.

En effet, on prévoit de très fortes pluies en Beauce, commençant en fin de journée et s'intensifiant ce samedi. Les accumulations pourraient atteindre entre 20 mm à 50 mm, avec une température ressentie de 7 °C. Le mercure descendra pour dimanche, avec un maximum ressentie de -2 °C, ce qui pourrait donner un cocktail de pluie et de neige.

Voici les dates et les heures d'opération du parc d'amusement:

Vendredi 25 avril: 18 h à 22 h 30

Samedi 26 avril: 12 h 30 à 22 h 30

Dimanche 27 avril: 12 h 30 à 18 h

Jeudi 1er mai: 18 h à 22 h

Vendredi 2 mai: 18 h à 22 h 30

Samedi 3 mai: 12 h 30 à 22 h 30

Dimanche 4 mai: 12 h 30 à 17 h