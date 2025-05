Les Chevaliers de Lévis reviennent avec une médaille d'argent

Les Chevaliers de Lévis reviennent à la maison avec la médaille d'argent dans le cadre du championnat national de la Coupe TELUS (M18AAA), qui s'est clos hier à Chilliwack (C.-B.).

Depuis la création de l’équipe, il s'agissait de la première présence en finale d’or de ce tournoi national. Rappelons que c'était la 65e et dernière partie de la saison 2024-2025.

Antoine Proulx a fait face aux puissants Pat Canadians, alors que Taylor Tabashnuik se trouvait devant le filet des Pat Canadians.

Les Chevaliers ont de l’énergie au premier vingt alors qu’ils envoient 13 lancers au filet des Pat Canadians. Cependant, ces derniers s’inscrivent à la marque en premier en avantage numérique alors que Jonah Sivertson déjoue Proulx du côté du bloqueur. Quelques minutes plus tard, Malyk Côté ramène les deux formations à la case départ alors qu’il marque sur une passe d’Alex Desruisseaux. Après 20 minutes de jeu, le pointage est de 1-1.

C’est une partie très serrée entre les 2 formations canadiennes alors qu’un but de chaque côté est inscrit. Les Chevaliers sont les premiers à s’inscrire à la marque alors que Félix Grenier effectue un tourniquet autour du filet et donne l’avance aux siens. Plus tard, dans la période, Logan Mehl déjoue Proulx dans la partie supérieure sur un jeu controversé alors qu’un hors-jeu aurait dû être appelé. La marque est de 2-2 après 40 minutes et Lévis à l’avance 21 contre 18 au chapitre des lancers

Une troisième période égale 2-2.

Une période de surtemps à 3 vs 3 pendant 20 minutes est nécessaire pour déterminer le gagnant. C’est Maddox Schultz qui met fin au suspense avec seulement 28 secondes de jeu. Les Pat Canadians l'emportent 3-2 en prolongation ce qui leur mérite la médaille d’or. Pour les Chevaliers, c’est la médaille d’argent.

Ceci conclut l’édition historique des Chevaliers de Lévis 2024-2025. Un bilan sera dressé prochainement.

Texte : Mathieu Caron, Les Chevaliers de Lévis M18AAA