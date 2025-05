Retour de Stéphane Poulin à la barre de l’Assurancia

L’organisation du club de hockey Assurancia, qui évolue au sein de la Ligue Junior AA Beauce-Sud, vient d'annoncer, par voie de communiqué de presse, le retour de Stéphane Poulin à titre d’entraîneur-chef de l’équipe.

Il succède ainsi à son ancien capitaine Nickolas Morin, qui a dirigé l’équipe au cours des trois dernières saisons.

Poulin revient à la maison dans une organisation qu’il connaît très bien. Il s’agira de son 2e séjour avec l’organisation. Il a été entraîneur adjoint de 2013 à 2015, puis entraîneur-chef de 2015 à 2020. Sous sa direction, l’équipe a compilé une fiche de 136 victoires, 79 défaites, deux matchs nuls et 10 défaites en prolongation. En tant qu’entraineur-chef, Il a mené l’Assurancia à une finale de ligue et à cinq finales de tournois, remportant ceux de Saint-Romuald et de Shawinigan lors de la saison 2019-2020. Dans les dernières années, Il a été entraineur-chef des équipes de Saint-Prosper JR A (trois ans) et de Saint-Joseph-de-Beauce Junior AA (une année).

Stéphane Poulin se mettra bientôt au bouleau, afin de bien identifier les joueurs du territoire qui se présenteront au camp d’entrainement en vue de la prochaine saison. Le dévoilement complet du groupe d’entraineurs sera dévoilé dans les prochains jours. L’équipe a des attentes élevés pour la prochaine saison. Tout le monde au sein de l’organisation est d’accord sur une chose: on veut ramener la coupe à Saint-Georges et ça dès l’an prochain.

«C’est un processus qui a été long, la direction voulait être sûr de faire le bon choix dans ce dossier, a indiqué le président de l’équipe, Gabriel Bergeron. Nous recherchions de l’expérience derrière le banc pour les prochaines années. Nous sommes très contents de la nomination de Stéphane. Il a de l’expérience et un bon bagage pour apporter l’équipe à un autre niveau.»



Pour sa part, le nouvel entraîneur-chef a dit qu'il fier de revenir derrière son banc. «J'ai passé de belles années dans cette organisation. Je veux aider cette équipe à connaître du succès à nouveau. J'ai plusieurs anciens de mes joueurs qui font partie de l'organisation maintenant et qui redonnent à leur tour. Je sais à quel point ils ont soif de victoires, on les obtiendra à nouveau avec des rôles différents avec le groupe de joueurs engagés.». Il signale que partout où il est passé comme entraîneur «j’avais la même recette. Je demandais aux joueurs de se donner à fond à tous les matchs. Ils doivent être passionnés, ils doivent être fiers et surtout ils doivent éprouver du plaisir à jouer pour l’Assurancia Beauce-Sud», a conclu Stéphane Poulin.



Indiquons que les gouverneurs de chaque équipe de la ligue se rencontreront dans les prochaines semaines pour préparer la nouvelle saison.