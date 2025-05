La saison démarre en force à l’Autodrome Chaudière cette fin de semaine

Les amateurs de stock-car ont rendez-vous ce samedi 10 mai à l’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction pour le tout premier programme de la saison 2025.

Le coup d’envoi sera donné dès 15 h, avec plusieurs finales palpitantes et un plateau relevé.

Au programme : les séries ACT LMS Québec, Nascar Truck, Nascar Vintage, Nascar Sport Compact Senior et la Triple couronne féminine, qui mettent en vedette des pilotes aguerris ainsi que de nouveaux visages prometteurs. Parmi ceux déjà inscrits dans la série ACT LMS, on retrouve notamment Couture (#03), Trépanier (#19), Côté (#51) et Lauzier (#72).

Les bolides de la catégorie Nascar Vintage feront rugir leurs moteurs pour une finale de 40 tours, alors que les amateurs de nostalgie pourront admirer des voitures emblématiques comme la Pontiac Leman 1970, la Chevelle 1966 ou encore la Camaro 1968.

La Triple couronne féminine sera également de retour avec une première épreuve de 50 tours. Les pilotes féminines se produiront aussi les 8 juin et 4 octobre. L’an dernier, Ashley Mercier, Sandrine Labbé et Kathy Pelletier avaient occupé les marches du podium.

Les camionnettes de la série Nascar Truck disputeront quant à elles une finale de 75 tours. En 2024, Jérémy Bergeron et Anthony Lessard s’étaient distingués dans cette division.

L’ouverture des puits est prévue dès 9 h 30, et l’événement sera remis au dimanche en cas de pluie. Le coût d’entrée est de 50 $ pour les adultes, 25 $ pour les jeunes de 12 à 17 ans et gratuit pour les enfants de 11 ans et moins.