Le Championnat Canadien Junior Féminin 2025 se tiendra cet été à Sainte-Marie

Le Club de Golf Sainte-Marie a été désigné comme hôte du Championnat Canadien Junior Féminin 2025 qui se déroulera du 12 au 16 août prochains.

« Accueillir un tel championnat est un véritable honneur pour notre Club. Nous mettrons tout en œuvre pour faire de cet événement un moment mémorable, tant pour les participantes que pour notre région. Ce sera aussi une occasion unique de faire rayonner l’hospitalité et le dynamisme de notre communauté », a confirmé Daniel Drouin, président du Club.

Ce prestigieux championnat de 72 trous réunira les 156 des meilleures jeunes golfeuses du pays. Après les deux premières rondes, seules les 70 joueuses ayant les meilleurs pointages poursuivront la compétition. Le mardi 12 août sera consacrée à la ronde officielle d’entraînement.

Isabelle Gendreau et Charles-Étienne Séguin de la compagnie Garaga de Saint-Georges et anciens golfeurs juniors de haut niveau, seront les co-présidents d'honneur de cet événement. Leur implication est motivée par le désir de redonner à la communauté et de partager leur riche expérience, tant sportive que professionnelle, avec la relève.

« L’organisation d’un championnat de cette ampleur nécessitera un important travail de coordination. Nous faisons donc appel à la mobilisation de nombreux bénévoles et à la générosité de partenaires financiers pour assurer le succès de cette aventure », a expliqué Harold Guay, directeur du comité hôte.

La population est invitée à assister gratuitement à toutes les rondes du championnat. Une programmation festive se tiendra également tout au long de la compétition.