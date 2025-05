Un premier tournoi de soccer à Saint-Georges porté par ABRITEK

Le Club de Soccer Ascalon, en partenariat avec l’entreprise Portes & Fenêtres ABRITEK, a annoncé ce mardi 27 mai, la création d’un nouvel événement sportif d’envergure, qui se tiendra du 8 au 10 août sur les terrains de soccer de Saint-Georges.

En effet, plusieurs centaines de jeunes athlètes âgés de 9 à 12 ans sont attendus pour la première édition du Tournoi régional ABRITEK.

Au total, des dizaines d’équipes provenant de plusieurs régions du Québec viendront s’affronter dans une ambiance à la fois compétitive et festive. L’événement comprendra des catégories féminines et masculines, allant du niveau D2 au D1, pour les groupes U9 à U12.

« Le Tournoi ABRITEK est une occasion unique de célébrer le sport, l’engagement communautaire et le talent de nos jeunes joueurs. Nous sommes heureux d’en faire un rendez-vous régional incontournable », a souligné Olivier Bélanger, directeur sportif du Club Ascalon, lors de la conférence de presse.

Une implication qui résonne avec des valeurs

Commanditaire principal de l’événement, ABRITEK s’est engagé dans ce tournoi avec conviction. La directrice générale de l’entreprise, Bianca Dupuis, a partagé les raisons personnelles qui l’ont motivée à soutenir le projet lors de la conférence de presse.

« Mes deux garçons jouent au soccer depuis qu’ils ont quatre ans, j’ai même été maman-coach pendant quelques années. Alors quand on m’a approchée pour ce projet, ça m’a vraiment touchée », a-t-elle expliqué.

Elle voit dans le soccer un reflet fidèle des valeurs de l'entreprise, notamment l’esprit d’équipe et l’authenticité : « S’il n’y a pas d’équipe, ça ne fonctionne pas. Il y a du travail individuel, mais c’est ensemble qu’on gagne un match. »

Pour elle, le tournoi est plus qu’un événement sportif : c’est une façon de valoriser les jeunes, de les voir grandir avec de belles valeurs, et de reconnaître l’implication des parents, entraîneurs et bénévoles : « Ils se donnent pour les enfants, ils veulent que les jeunes se développent comme athlètes et comme personnes. »

Un impact régional important

Le tournoi vise aussi à stimuler l’économie locale par l’accueil de visiteurs, à valoriser le rôle de la communauté sportive et à faire rayonner la Ville de Saint-Georges. Les organisateurs souhaitent faire de cette première édition un rendez-vous annuel structurant pour le soccer en Beauce.

Les équipes intéressées peuvent s’inscrire jusqu’au 25 juillet, moyennant des frais de 400 $ par formation, via la plateforme Spordle. Le Club Ascalon, organisateur de l’événement, encadre chaque année plus de 400 jeunes joueurs et joueuses, dans un environnement axé sur le respect, la sécurité et le développement sportif.