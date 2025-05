Environ 130 coureurs attendus au Tour de Beauce 2025

Alors que le Giro d’Italie amorce aujourd’hui sa dernière semaine, le Tour de Beauce quant à lui, prépare sa 37e édition qui aura lieu du 11 au 15 juin prochain.

Au total, 19 équipes, soit environ 130 coureurs, représenteront 14 nationalités lors de cette compétition. Un nouveau champion sera couronné le 15 juin puisque celui de l'an dernier ne sera pas présent à cette édition.

Président du conseil d’administration, André Tremblay, s’est dit fier que l’organisation se maintienne comme incontournable du circuit America Tour de l’UCI, grâce à une équipe solide, bien rodée et dévouée à tenir chez nous la plus grande course professionnelle par étapes au Canada. « Avoir un événement comme ça aujourd'hui, c'est méga important pour nos cyclistes québécois et canadiens », a-t-il mentionné en conférence de presse.

Quant à Manon Bougie, présente à titre de promaire de Saint-Georges, elle a souligné l'importance de cet événement pour la ville. « Ça doit être le plus vieil événement que la ville soutient depuis le plus longtemps, on est bien fiers. Pour nous c'est comme une identité le Tour de Beauce. »

Parcours 2025

La 37e édition du Tour de Beauce offrira à nouveau aux athlètes un parcours des plus exigeant, totalisant quelque 725 kilomètres.

Étape 1: Le Georgesville - 11 juin

Francis Rancourt, directeur général du Tour de Beauce, a rappelé que l'an dernier, pour des raisons hors de son contrôle, l'organisation a dû prolonger la première étape qui atteignait alors près de 200 km. Finalement, ce nouveau tracé avait été très apprécié par les coureurs donc il a été repris pour cette année également.

Il s'agit donc d'une boucle avec arrivée et départ à Saint-Gédéon. Cette mise en jambes procurera pas moins de 199 km aux équipes pour bien s’étudier et peut-être tenter de causer les premières surprises de la compétition.

« Les cyclistes vont de plus en plus vite. Dans l'histoire on calculait toujours nos temps de passage entre 38 et 42 kmh et l'an dernier pour cette étape de 200 km, les cyclistes ont roulé à 45 kmh », a-t-il souligné.

Étape 2: Dans les Etchemins - 12 juin

Plus courte, mais non moins ardue, cette étape présentée dans le secteur des Etchemins amènera les coureurs jusque du côté nord du Massif du Sud et dans les escarpements sinueux et bossus de Dorchester. Les grimpeurs seront bien servis par ce parcours de 164 km des plus accidenté dont le départ et l’arrivée s’effectueront à Saint-Odilon-de-Cranbourne.

Étape 3: Desjardins - 13 juin

Étape mythique s’il en est une, ce parcours de 169 km fera à nouveau voir des étoiles aux athlètes, avec en guise de finale, l’ascension tant redoutée du Mont-Mégantic, la plus haute route pavée du Québec. Le tracé de cette étape amènera les coureurs jusqu’à la municipalité de Bury, au cœur du Haut-Saint-François en Estrie et le lancement de cette folle chevauchée sera à nouveau donné au centre-ville de la municipalité de Lac-Mégantic.

Étape 4: Ville de Québec - 14 juin

Encore cette année, la vieille capitale sera le théâtre du désormais célèbre critérium sillonnant les alentours de la colline parlementaire sur un circuit de 2 km réalisé à 35 reprises.

Étape 5: Ville de Saint-Georges - 15 juin

Autre étape signature du Tour de Beauce, le circuit urbain de clôture constitue une valeur sûre ayant acquis une indéniable notoriété au sein du peloton de l’America Tour. Il y a fort à parier que rien ne sera joué au départ de cette dernière étape longue de 122 km qui promet d’être chaudement disputée. À nouveau cette année, le site de départ/arrivée se situera aux abords de l’usine Venture au cœur du centre-ville de Saint-Georges.

Quelques noms à surveiller

Francis Rancourt prévoit de vives rivalités entre les formations canadiennes, américaines et néo-zélandaises, qui avaient grandement animé la course l’an dernier. Nul doute que l’équipe américaine Project Echelon Racing souhaitera poursuivre ses succès passés en Beauce, comptant notamment sur la présence de Brendan Rhim, grand champion du classement général de 2019, ainsi que Kieran Haug, vainqueur du Tour de Gila en avril dernier.

Plusieurs des équipes engagées comptent également dans leurs rangs de nombreux athlètes qui revendiquent de bonnes performances au sein de nombreuses courses ainsi qu’à leurs championnats nationaux respectifs. Plusieurs surprises sont à prévoir.

Le Beauceron David Drouin sera présent également.

Les équipes participantes:

Hustle Pro Cycling (CAN)

EuroCyclingTrips – Yoeleo (Guam)

May Stars (RWA)

Cannondale Échelon p/b 4iiii (CAN)

Project Echelon Racing (USA)

Team Marni N’side (FRA)

Les Régis p/b Groupe automobile Amis Juniors (CAN)

Premier Tech X Endo Lévis (CAN)

Swatt Club (ITA)

Kelly Benefits Cycling (USA)

Team Skyline (USA)

Tag Cycling Race Team (CAN)

Expeditors Elite Cycling Team (USA)

MitoQ – NZ Cycling Project (NZ)

Team Medellin EPM (COL)

Manteo Racing (CAN)

Team Winston Salem (USA)

Ride With Rendall (CAN)

Olinka Cycling Team (MEX)

Pour tous les détails entourant l’événement ou pour participer comme bénévole, tous sont invités à consulter la page Facebook du Tour et le www.tourdebeauce.com.