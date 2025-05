Autodrome Chaudière: les courses de samedi reportées au 2 août

Dame Nature joue encore les trouble-fête pour l’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction, alors que les courses de la série NASCAR Canada, qui devaient se dérouler ce samedi 31 mai, sont reportées au 2 août prochain.

En effet, les prévisions météo de mauvais temps forcent les organisateurs à décaler la compétition pour qu'elle puisse être présentée dans de meilleures conditions.

Signalons que les billets achetés en prévente, et les campings, seront honorés à cette date ultérieure.

L'invitation est quand même lancé pour le prochain programme des 7 et 8 juin. Le samedi accueillera le Steve Lesage 150 en Nascar Sportsman, Nascar Truck, les deux divisions de Sport compact et le Mini Sportsman. Puis programme double le dimanche avec un programme double de Mini Sportsman, les légendes modifiés 100 et la deuxième tranche de la Triple Couronne Féminine.