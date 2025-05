Le Rallye de Beauce-Appalaches revient cette fin de semaine

Les chemins de la Beauce vibreront au rythme des moteurs ce vendredi 30 et samedi 31 mai alors que se tiendra la deuxième édition du Rallye de Beauce Appalaches, un événement de sport automobile inscrit au Championnat des rallyes de l’Est canadien (CREC) et au Championnat du Québec RSQ.

Organisé par l’équipe de Yannick Lefebvre et Caroline Gascon, le rallye prend la relève du Rallye Vallée de la Beauce, qui avait connu un bon succès l’an dernier.

Avec ses 25 étapes chronométrées, réparties sur 417 km (120 km d'étape de classement régional, 47 km d'étape de classement Super régional et 250 km de transit) de parcours total, l’événement s’annonce comme l’un des plus soutenus du calendrier québécois.

« Nous sommes dans un événement régional, qui a une envergure nationale. Nous avons des pilotes des États-Unis, de la France et d'Ontario ainsi que plusieurs Québécois », a lancé Yannick Lefebvre à EnBeauce.com.

Des passages à Sainte-Marguerite, Saint-Alfred, Beauceville ou encore Saint-Victor

Le départ protocolaire sera donné ce vendredi à 18 h 15 à l’Île Ronde, à Beauceville, où le public pourra rencontrer les équipes et admirer les véhicules de près. Les choses sérieuses débuteront à 19 h 10 avec une première spéciale. Cinq épreuves chronométrées sont prévues pour la soirée, jusqu’à 21h.

Le samedi, 21 autres spéciales seront disputées entre 8 h 15 et 19 h 30, principalement sur les routes de Saint-Marguerites, Saint-Alfred, Saint-Clothilde-de-Beauce et Tring-Jonction. Le quartier général et le parc d’assistance seront basés au Manoir 66 de Saint-Victor.

Accès public et sécurité

Les spectateurs pourront suivre l’action de près à différents points d’observation identifiés dans le Guide des spectateurs mis à disposition par l’organisation. Huit zones publiques y sont répertoriées, dont certaines permettent une vue dégagée sur des virages serrés, des sauts ou des longues lignes droites.

« Il est vraiment essentiel pour la sécurité de tous de bien respecter les zones spectateurs autorisées pour les visiteurs souhaitant profiter du spectacle », a souligné Yannick Lefebvre.

L’organisation rappelle l’importance de respecter les consignes de sécurité sur place : rester dans les zones balisées, ne jamais s’installer dans un virage extérieur, suivre les indications des bénévoles et ne pas circuler sur les parcours pendant la compétition.

Avec 26 équipages inscrits, ce rallye réunira plusieurs noms connus du sport automobile québécois et canadien.