Le 3e tournoi de Dek Hockey Mixte Inversé remet 8 400$ à la Maison du Tournant

Le 3e Tournoi de dek Hockey Mixte Inversé, tenu le samedi 24 mai au Centre de Dek Saint-Georges, a permis d'amasser 8 400$ au profit de La Maison du Tournant.

Pas moins de 21 équipes, réparties en trois catégories, se sont affrontées dans un total de 41 matchs, démontrant passion, esprit d’équipe et dépassement de soi.

Résultats par catégorie :

MD: Team Québec a vaincu Les Semences Beauregard dans un match palpitant, 6 à 5.

ME: Applik Axtion JP a eu le dessus sur Construction André Poulin en prolongation, 1 à 0.

MR: Ubéo l’a emporté 9 à 6 contre Mgraphic dans une finale explosive.

Les équipes championnes ont reçu des bourses de 400 $.

Résultats des concours d’habiletés :

Tir le plus puissant:

Homme : Charles Poulin – 138 km/h

Femme : Claudia Dubois – 100 km/h

Quatre cibles les plus rapides:

Homme : Malik Lacroix

Femme : Salomé Robert

Chaque participant est reparti avec des cadeaux.

De plus, 41 joueurs du match ont été honorés et récompensés grâce aux cadeaux de partenaires. Six autres personnes ont remporté des prix de participation, dont un bâton autographié par Emmy Fecteau et des hoodies de La Maison du Tournant.

L'organisation souligne l'implication de nombreux bénévoles : Véronique Paquet et Claude Fortin, Jessica Beaudoin, Émilie Rancourt, Dominique Poulin, Valérie Quirion, Audrey Rusnak, Geneviève Poulin Anderson, Pénéloppe Turgeon, Jessica Morin, Andrée-Ann Proteau, Megan Pouliot, Scinthiaz Perron, Alyson Lavoie, Camille Marcotte-Leblanc et Chrystelle Lachance.