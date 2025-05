Football: les Dragons se préparent déjà pour la prochaine saison

Les chemins de la Beauce vibreront au rythme des moteurs ce vendredi 30 et samedi 31 mai alors que se tiendra la deuxième édition du Rallye de Beauce Appalaches, un événement de sport automobile inscrit au Championnat des rallyes de l’Est canadien (CREC) et au Championnat du Québec RSQ. Organisé par l’équipe de Yannick Lefebvre et Caroline ...