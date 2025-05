Les Condors brillent au 36e Gala Méritas de la LHJAAAQ

Trois membres des Condors ont été honorés lors du 36e Gala Méritas de la Ligue de hockey junior AAA du Québec, qui s'est tenu ce lundi soir.

Luc-Antoine Labbé a remporté le Trophée Patrick Lalime – Meilleurs gardiens de buts, à égalité avec Mathis Lacroix-Goulet du Collège français de Longueuil. Il a également reçu une bourse Desjardins pour sa réussite académique et a été sélectionné dans la 2e équipe d'étoiles. Ce joueur natif de Sainte-Marie était également nominé dans la catégorie du Joueur Inspiration et dans celle du Joueur le plus utile à son équipe.

Pour sa part, Étienne Tremblay-Mathieu s'est vu remettre le Trophée Dean-Duggan pour le titre du Meilleur défenseur. Il a aussi été sélectionné dans la 1re équipe d'étoiles. Le défenseur des Condors était également nominé au titre de Joueur le plus prometteur (19-20 ans).

L'attaquant Xavier Labbé est lui aussi dans la 1re équipe d'étoiles. Il était nominé pour le titre de Joueur de l'année.

Une autre personne indispensable aux Condors a été reconnue pour son talent ce lundi soir. En effet, Sarah-Michèle Morin a remporté le Prix reconnaissance du Marqueur-Chronométreur de l'année.

Enfin, notons que plusieurs autres membres des Condors étaient nominés dans différentes catégories:

- Maxime Poirier pour le titre de Joueur ayant démontré le plus de leadership,

- Tristan Giroux au titre de Joueur le plus gentilhomme,

- Maxime Larochelle pour le prix reconnaissance du Responsable des équipements.