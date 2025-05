La Fête de la pêche s'en vient à Saint-Joseph

La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce organise, cette année encore, sa traditionnelle Fête de la pêche.

Ainsi, les Joselois, les Josérabliens et ainsi que les citoyens des municipalités avoisinantes, sont invités à participer à l'événement, qui se déroulera le samedi 7 juin, de 7 h à midi, au site du Moulin des Fermes à Saint-Joseph-des-Érables.

Pour l’occasion, la rivière des Fermes sera ensemencée de truites mouchetées.

Les premiers apprentis pêcheurs qui arriveront sur place pourront obtenir un permis de pêche, qui sont en quantité limitée.

En plus du tirage de plusieurs prix de présence, l’organisme COBARIC sera sur place afin transmettre des informations sur la truite mouchetée, les règlements, la sécurité ainsi que l’importance de prendre soin des rivières pour que chacun puisse pratiquer la pêche sportive dans le futur. Également, Bonne pêche mobile partagera des techniques de pêche à la mouche.

Signalons que l'activité est rendu possible notamment grâce au soutien du programme Pêche en herbe, de la Fondation de la faune du Québec, et de la Bourse Relève de la Fondation héritage Faune de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs.