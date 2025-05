Deux boursiers en surf des neiges

Deux étudiants-athlètes de la région, qui compétitionnent en surf des neiges, comptent parmi les 24 boursiers de l’édition 2025 de la cohorte Beneva de la Fondation Aléo.

Il s'agit d'Olivier Gagné, de Lac-Etchemin, qui reçoit un montant de 2 000 $. Il étudie au Cégep Beauce-Appalaches.

Le second est Jacob Lebel, qui fréquente le Cégep Champlain-St-Lawrence. Le Mariverain se voit attribuer une bourse de 4 000 $.

Signalons que la Fondation Aléo a pour mission de maximiser le plein potentiel du plus grand nombre d’étudiantes et d'étudiants-athlètes d’excellence de tous les horizons, afin de générer un impact significatif et durable. Créée en 1985, celle-ci a octroyé au-delà de 25 millions de dollars en bourses à plus de 5000 athlètes de partout au Québec.