Raymond Delarosbil reprend les rênes du Cool FM de Saint-Georges

Le Cool FM de Saint-Georges annonce le retour de Raymond Delarosbil au poste de directeur général de l’équipe de la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH).

Figure bien connue dans la communauté hockey de la région, Delarosbil revient avec l’intention de redonner de l’élan à la formation beauceronne.

Déjà à la tête de l’organisation par le passé, il avait su se démarquer par son leadership et son engagement envers les joueurs, les partisans et la communauté. « Je suis très heureux de revenir à Saint-Georges. Le Cool FM a toujours occupé une place spéciale dans mon cœur, et je suis prêt à retrousser mes manches pour continuer à faire vibrer les amateurs de hockey beaucerons », a-t-il déclaré.

Son premier mandat consistera à diriger le prochain repêchage de la LNAH, prévu ce vendredi 6 juin à 10 h à Thetford. Bien que l’intersaison s’annonce plus calme que l’an dernier, Raymond Delarosbil vise à renforcer l’alignement dans l’optique de faire mieux en séries éliminatoires en 2026.

L’organisation du Cool FM invite la population à rester à l’affût des prochaines nouvelles, notamment concernant les choix au repêchage, via ses réseaux sociaux.