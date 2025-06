La Course colorée attire des centaines de participants au Parc des Sept-Chutes

Malgré une météo incertaine, plusieurs centaines de personnes ont pris part, ce samedi 31 mai, à la Course colorée organisée au Parc des Sept-Chutes à Saint-Georges.

L’événement, devenu un incontournable pour de nombreuses familles, est porté par le personnel de l’école Dionne et de l’école Les Sitelles, avec l’objectif de promouvoir l’activité physique dans une ambiance festive et intergénérationnelle.

Tout au long du parcours, les participants – petits et grands – ont couru, marché ou poussé des carrosses pour les plus jeunes, tout en étant aspergés de poudre colorée à différentes stations. Le parcours, pensé pour être accessible à tous, a une fois de plus su faire rayonner l’esprit communautaire et le plaisir de bouger ensemble.

Comme les années précédentes, plusieurs familles de nouveaux arrivants ont été conviées à l’événement.