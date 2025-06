Du grand spectacle attendu à l’Autodrome Chaudière les 7 et 8 juin

L’Autodrome Chaudière promet une fin de semaine riche en émotions les 7 et 8 juin, alors que deux journées de courses automobiles sont à l’horaire à Vallée-Jonction.

Plusieurs catégories fouleront la piste lors de ce double événement, dont les populaires Nascar Sportsman, Nascar Truck, Légendes Modifiées, Sport Compact Sénior et Développement, Mini Sportsman, ainsi que la Triple Couronne Féminine.

Parmi les moments forts du samedi, les amateurs pourront assister au Steve Lesage 150, une course de 150 tours mettant en vedette la division Nascar Sportsman – la catégorie reine de l’Autodrome. Une quinzaine de voitures sont déjà inscrites, et d’autres pourraient s’ajouter dans les jours à venir.

La division Nascar Truck, dont c’est la deuxième présence cette saison à Vallée-Jonction, verra entre autres s’affronter Jérémy Bergeron (vainqueur de la première manche), Steve Lavigne et Cédric Lemay.

Chez les Sport Compact Sénior, Dale Côté, Maude Sylvain, Jacob Laliberté et Bobby Bureau tenteront de tirer leur épingle du jeu lors d’une épreuve de 40 tours.

Du côté des jeunes recrues, les catégories Sport Compact Développement et Mini Sportsman réuniront de nouveaux talents âgés de 7 à 14 ans, avec des courses en format 25 ou 30 tours selon le niveau. Plus de 18 pilotes sont attendus pour la première sortie de la saison dans ces classes formatrices.

Le dimanche, la Triple Couronne Féminine tiendra sa deuxième manche avec 50 tours. Maude Sylvain, de Saint-Georges, tentera de répéter sa victoire de la première manche face à une concurrence relevée, incluant Ashley Mercier et Sandrine Labbé.

Enfin, les Légendes Modifiées seront également de passage pour une course de 100 tours qui promet vitesse et action. Les guichets ouvriront dès 10h, le samedi et dès 9h, le dimanche.