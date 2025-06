Voici le parcours de «La Boucle Vidéotron» en Beauce

Quelque 5000 cyclistes se joindront aux participants du Grand défi Pierre Lavoie, ce samedi 14 juin, lors de la présentation de La Boucle Vidéotron, une étape de 135 kilomètres en circuit fermé sur route, ouverte au grand public.

Le départ se fera à partir de l'Université Laval, en traversant Lévis, mais la presque totalité du parcours s'effectuera en Beauce. Dans l'ordre, les cyclistes passeront par Saint-Isidore, la rive Est de Saint-Lambert-de-Lauzon, Scott et Sainte-Marie-de-Beauce, pour ensuite effectuer le retour vers Québec en revenant vers Scott par la rive Ouest, bifurquer vers Saint-Bernard et poursuivre via Saint-Lambert-de-Lauzon.

Pour la sécurité des participants, cela implique des entraves majeures avec la fermeture complète des voies empruntées sur toute la durée de passage des cyclistes, entre 7 h 30 et 16 h, selon les municipalités.

Voici les avis de fermeture de rues des municipalités de la Beauce. Notez que les horaires de fermetures de rues peuvent changer sans préavis.

Saint-Isidore

Scott

Sainte-Marie-de-Beauce

Saint-Bernard