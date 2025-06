Beauceville inaugure ses nouveaux jeux d’eau à la Cité sportive Rotary

La Ville de Beauceville donne rendez-vous aux familles le samedi 22 juin prochain pour une journée festive soulignant l’inauguration des nouveaux jeux d’eau à la Cité sportive Rotary.

De 10 h à 15 h, l’événement proposera une multitude d'animations avec musique, foodtruck, activités ludiques et plusieurs surprises.

En plus des jeux d’eau, les visiteurs pourront profiter de jeux offerts par la remorque d’animation de l’URLS, incluant dés géants, mini-tennis, frisbee golf et serpents et échelles.

La journée coïncide également avec la Journée mondiale du tricot en public, célébrée à Beauceville en collaboration avec le Cercle de Fermières #25. De 10 h 30 à 14 h, les adeptes de tricot sont invités à s’installer sur place pour partager leur passion dans une ambiance conviviale.

En cas de pluie, seule la cérémonie d’inauguration officielle et l’activité de tricot seront maintenues, à l’intérieur.

Pour connaître les détails et rester informé en cas de changement, les citoyens peuvent visiter le site de la Ville ou suivre la page Facebook des Loisirs de Beauceville.