Tour de Beauce: un Colombien vainqueur au sommet

Hier, au sommet du mont Mégantic, le Colombien Diego Andres Camargo, de l’équipe Medellin, a remporté l’étape reine du 37eTour de Beauce, endossant du même coup le maillot jaune de meneur.

Excellent grimpeur, Camargo mérite ainsi la plus belle victoire de sa saison, battant par deux secondes à la ligne Owen Cole (Winston Salem) et par 22 secondes, l’Italien MattiaGaffuri (Swatt Club), qui a dû céder la tête du classement.

En février dernier, Camargo avait terminé au 2e rang du championnat national de Colombie, derrière le champion Egan Bernal, ancien gagnant du Tour de France. Sur le podium, le cycliste de 27 ans semblait frigorifié avec une température de seulement 10°C en haut de la montagne.

Hamel et Bouchard

Cette 3e étape, longue de 169 kilomètres, a été avalée en 4 h 04m 24s, à une vitesse moyenne de 41,5 km/h.

Les Québécois Félix Bouchard (MarniN’Side) et Félix Hamel (Cannondale Echelon) ont répondu aux attentes en réalisant une superbe performance dans l’ascension, prenant respectivement les 4e et 5e rang de l’étape à une trentaine de secondes du vainqueur.

Joël Plamondon n’a pas connu la journée qu’il souhaitait, mais il trône toujours au 5e rang du classement général, à un peu plus d’une minute du podium.« J’aurais aimé faire un peu mieux mais j’ai fait plus d’efforts que prévu avant lamontée. J’avais les jambes un peu lourdes et je me suis bien débrouillé malgré tout », a-t-il expliqué. Un autre Québécois a terminé dans le top dix du jour. Edward Ouellet, de l’équipe Premier Tech Endo, a terminé en 7e position.

Avec deux étapes à faire, Camargo se retrouve en jaune, suivi par Gaffuri et le doyen Oscar Sevilla, installé au 3e rang, à 45 secondes de son coéquipier qui mène la course.

Revivez la deuxième étape en vidéo :

Des attaques

Après une première heure de course encore disputée à très vive allure, aucune échappée n’avait encore réussi à prendre le large au 100e kilomètre. Sous un temps frais et venteux, un groupe de sept fuyards a creusé un léger écart, avant une vaine tentative en solitaire du Mexicain Ulises Alfredo Castillo, repris par la meute dès les premiers mètres du mont Mégantic.

Le dernier rescapé a amorcé l’ascension seul en tête avec une poignée de secondes d’avance à peine. Derrière lui, plusieurs dizaines de cyclistes se sont présentés encore affamés à l’entrée du parc national.

Le maillot jaune Gaffuri a mené le train pendant lapremière partie. Gaffuri s’empare du maillot à pois du classement de la montagne, et le 2e rang au général, après avoir limité les dégâts dans le dernier kilomètre.

En plus du jaune, Camargo revêt également le maillot blanc du classement aux points.

Enfin, Jérôme Gauthier est le porteur du maillot rouge de meilleur jeune de moins de 23 ans.

« Il y a eu beaucoup d’attaques en début d’étape. Alexis Bouchard était dans l’échappée pour nous et dans la montagne, c’était à fond. Personne n’a de regrets. On recommence demain ! »

À Québec

Le départ de la 4eétape sera donné à 13 h 30 samedi dans les rues de Québec.

Le maillot jaune pourrait encore une fois changer d'épaules après une bataille de 35 tours sur la Grande Allée. Plusieurs aspirants peuvent encore gagner.

En 2018, James Piccoli avait entamé une remontée au classement général en remportant le critérium de Québec, avant de mettre la main sur le titre le dernier jour dans les rues de Saint-Georges.

Lors des dernières présentations du Tour de Beauce, la dernière étape en circuit urbain s’est terminée par un scénario imprévisible.