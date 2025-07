Drakkar de Beauce: une 4e place à Shawinigan

Les pilotes ACT LMS Qc seront les vedettes de la course “Groupe Bégin 237”, qui se tiendra ce samedi 12 juillet à l'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction. Cette course, fractionnée en deux parties de respectivement 100 et 137 tours, verra le vainqueur de chacun des segments recevoir la somme de 1 500$. Quant au vainqueur final déterminé par la ...