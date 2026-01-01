Les Colombiens sont revenus pour gagner!

Un Colombien de 37 ans a mis la main sur la 2e étape du 38e Tour de Beauce, jeudi, à Saint-Odilon-de-Cranbourne.

Toujours agressive en tête de course, l’équipe Medellin du champion 2025, Diego Camargo, est revenue en Beauce avec l’ambition de défendre son titre.

Lors d’une arrivée à trois coureurs, Robigzon Leandro Oyola a remporté la 2e étape, devançant d’une petite seconde le Britannique Adam Lewis (APS) et de dix secondes l’Irlandais Killian O’Brien (Skyline).

Dans une chaleur intense, le gagnant a franchi la distance de 169 kilomètres en 3 h 52 m 51 s, soit une vitesse moyenne de 43,6 km/h. Jérôme Gauthier, de la formation Project Echelon, a réalisé la meilleure performance québécoise en prenant le 4e rang, tout juste devant le porteur du maillot jaune, un autre Colombien, Wilmar Andres Paredes Zapata.

Gauthier, 21 ans, rêve toujours d’une victoire d’étape après trois podiums en Beauce depuis 2023. Le cycliste de l’Abitibi souriait malgré sa 4e place un peu frustrante. Le trio de tête avait pris une avance difficile à combler avec cinq kilomètres à faire.

« J’ai gagné le sprint derrière mais ça aurait été le fun de les rejoindre. C’est unesituation de course et on ne pouvait rien faire de plus. Je suis content malgré tout », a-t-il confié.

Le Beauceron David Drouin (EuroCyclingTrips) a aussi montré ses couleurs avec une respectable 11e place, à 22 secondes du vainqueur.

Satisfait de sa journée, le vétéran de 47 ans Bruno Langlois (Vélo Cartel / Siboire) savourait sa récompense d’après course. Son retard de 30 secondes à l’arrivée est une preuve de son excellente forme.

À son 24e Tour de Beauce depuis 1998, l’expérience reste un atout précieux. « Il fallait être en avant ! », a-t-il lancé à ses jeunes coéquipiers âgés d’une vingtaine d’années

Mention spéciale au Canadien Gabriel Tilli (TaG), qui a complété le dernier droit à pied en raison d’un bris mécanique au sprint.« C’est un peu embarrassant mais je suis content de ne pas avoir chuté ! »

Après un début d’étape très rapide, une échappée d’une dizaine de coureurs s’est formée. L’écart est longtemps demeuré stable autour de deux minutes mais un groupe de chasse a réussi à les rejoindre avec une quarantaine de kilomètres à faire, entre Saint-Magloire et Frampton.

Malgré un point de vue parfait loin à l’horizon sur la route 275, le trio de tête est parvenu à se détacher avec moins de dix kilomètres à faire, avant de filer vers Saint-Odilon. Les poursuivants n’ont rien pu faire.

Au classement général, Adam Lewis endosse de justesse le maillot jaune de meneur, alors que Paredes Zapata portera le blanc du classement aux points.

Pour sa part, le vainqueur de la 1re étape, Marshall Erwood, conserve le maillot rouge de meilleur jeune de moins de 23 ans.

Enfin, le classement de la montagne est encore mené par le Québécois Samuel Couture. Le départ de la 3e étape aura lieu ce matin à compter de 10 h vendredi à Lac-Mégantic. L’arrivée au sommet devrait favoriser les meilleurs grimpeurs.

Le Tour de Beauce 2026 couronnera son champion dimanche à Saint-Georges.

La plus ancienne course par étapes sur route masculine de l'UCI au Canada aligne cette année 142 coureurs de plus d’une douzaine de pays répartis en 21 équipes. Les cinq étapes totalisent 670 kilomètres.