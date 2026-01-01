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Compétitions de rabaska

Le Drakkar de Beauce signe une cinquième place à Shawinigan

durée 09h00
23 juillet 2026
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Par Salle des nouvelles

Le Drakkar de Beauce a décroché une cinquième place lors de la compétition du Shawi Beach, tenue à Shawinigan le samedi 18 juillet. Cette épreuve constituait la cinquième étape du circuit compétitif de rabaska de l'Association des coureurs en rabaska du Québec (ACRQ).

L'équipe beauceronne s'est particulièrement démarquée lors des départs, une séquence où le barreur devait d'abord effectuer un court sprint avant d'embarquer dans le rabaska. Grâce à une excellente exécution de cette manœuvre, le Drakkar a su prendre de bons départs aux deux courses. L'équipe a complété les courses avec un temps cumulatif de 2 h 06 min 05 s, livrant une chaude lutte aux formations MACO et Waterloo.

Le Drakkar de Beauce poursuit maintenant ses entraînements trois fois par semaine en vue des prochaines compétitions et de l'épreuve ultime de la saison : la Classique de la Mauricie, un parcours d'endurance de 200 kilomètres reliant La Tuque à Trois-Rivières, reconnu comme le plus exigeant et technique du circuit.

Organisme à but non lucratif, le Drakkar de Beauce a pour mission de faire découvrir et de promouvoir les sports de rame dans la région. Les entraînements se déroulent à l'île Pozer, à Saint-Georges. Sport complet, le rabaska sollicite à la fois le système cardiovasculaire, la force musculaire, la coordination et l'esprit d'équipe.

Le club est actuellement à la recherche de nouveaux rameurs et rameuses, tant pour son volet récréatif que compétitif. Chaque saison, l'équipe participe à une dizaine de compétitions sur le circuit provincial et représente fièrement la Beauce partout au Québec.

Le premier essai est gratuit et tout l'équipement est fourni. Les personnes intéressées sont invitées à communiquer avec l'équipe via Messenger à @Drakkar Beauce afin de réserver leur place pour une séance d'initiation.

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