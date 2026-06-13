Fondation Famille Turcotte-Groulx/Fondation Aléo
Une nouvelle bourse d'études pour la judoka Charline Bourque
La judoka Charline Bourque fait partie des huit récipiendaires du programme de bourses de la Fondation Famille Turcotte-Groulx, au sein de la Fondation Aléo.
En effet, la native de Saint-Alfred vient de recevoir un montant de 2 000 $ pour avoir répondu aux critères de la fondation, «de persévérance dans son sport, d’entraide et d'engagement sportif.»
En mai 2025 à Calgary, la jeune femme de 18 ans est devenue championne canadienne chez les moins de 21 ans, dans sa catégorie de poids.
En 2024, elle avait été désignée comme Athlète de l'année, lors du Gala du mérite sportif beauceron
Elle étudie présentement en sciences de la santé au Collège de Maisonneuve à Montréal.
«Je suis intéressée par plusieurs domaines: la finance, la médecine sportive, et surtout, le pilotage d’hélicoptère. J’ai eu la piqûre en pilotant pour la première fois lors d’une formation d’initiation à l’école de pilotage Saint-Hubert. Je suis particulièrement intéressée par le pilotage d'hélicoptère de recherche et sauvetage, puisque les interventions liées à ce travail sauvent directement des vies», a déclaré la récipiendaire lors de la remise de la bourse d'études.
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