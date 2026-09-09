C'est le Bacon Bowl 300 à l'Autodrome Chaudière

Ce qui est considéré comme la course de l’année sera disputée ce samedi 12 septembre, à l’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction.

En effet, la crème de la crème sera sur place afin de disputer le 8e Bacon Bowl 300, et d’embrasser le traditionnel petit porcelet pour le victorieux de la course. La série ACT LMS Québec sera accompagnée pour l’occasion des Nascar Sport Compact Senior, Nascar Sport Compact Développement, Nascar Vintage et des légendes modifiées.

ACT LMS Qc XPN World

Déjà 30 pilotes ont confirmé leur présence pour prendre part à la course, qui remettra une bourse de 10 000 $ au gagnant de l’épreuve de 300 tours. Le premier segment de la compétition comptera 151 tours, et le second, 149 révolutions de l'ovale.

Depuis 2018, la titre a été remporté par Jonathan Bouvrette, Patrick Laperle, Alexendre Tardif et Raphaël Lessard. Il est important à noter qu’il s’agit de leur avant-dernière course pour mettre la main sur de précieux points au classement général de la série. Les spectateurs pourront aussi voir en action les Jeff Côté, Mathieu Kingsbury et Maxime Gauvreau qui pourraient bien sauront brouiller les cartes.

Nascar Vintage

Ce sera l’avant dernière épreuve avant la conclusion du championnat des pilotes évoluant dans la division Nascar Vintage. Le classement est actuellement mené par Alexandre Tessier, avec seulement deux points qui le sépare de Chloé Grondin. Quant à la 3e position, elle est chaudement disputée entre Samuel Bernard, François Becksted, Claude Goupil, et Martin Lacombe. Rien n’est joué pour les pilotes à ce jour.

Légendes modifiées

Les pilotes croiseront le fer pour une dernière fois puisqu’ils en seront à la conclusion de leur championnat Les 5 étoiles. Kevin Jobin est à la tête du classement, mais un seul point le sépare de son plus proche rival, Gabriel Jeannotte. Ils sont 16 pilotes à avoir confirmé leur présence à ce jour.

Nascar Sport Compact Senior

Une finale de 40 tours attend les pilotes de la division Senior et ils en seront, eux aussi, à leur avant dernière présence à l’Autodrome Chaudière. Au classement général, c’est Eric Desponts qui s’est taillé une avance de 13 points sur son plus proche compétiteur, Dale Côté. Cette catégorie réserve des surprises puisque des pilotes mystères s’ajoutent à chaque programme et relève le spectacle d’un cran!

Nascar Sport Compact Développement

Actuellement, 18 pilotes sont confirmés pour prendre part à la finale de 40 tours. Le classement général est actuellement mené par Olivier Racine, avec 10 points qui le sépare de Zavier Hallé Cloutier. Une chaude lutte est à prévoir entre les deux, puisque leur bolide sont nez à nez dans la préparation.

Le début de la programmation principale est fixé à 15 h.

Rédaction: Sonia Godbout, relationniste, Autodrome Chaudière