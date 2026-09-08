Polyvalente Bélanger
Début de saison pour les Patriotes football
Les Patriotes de la polyvalente Bélanger rendaient visite, dimanche, à l'Express de l'école secondaire Saint-Charles Garnier dans le cadre de leur premier match de la saison au niveau cadet D3 à 9 joueurs.
Lors de la première mi-temps les deux équipes se sont livrés des séquences offensives incroyables en s'échangeant l'avance à plusieurs reprises. Malheureusement, lors du dernier jeu de la première demi, l'Express a inscrit un touché portant la marque à 41-27.
Ensuite, les Patriotes ont encaissé deux autres touchés rapides suite à des revirements. En l'espace d'environ 3 minutes de jeux, à partir du touché à la fin du 2e quart et de ceux du début du 3e quart, la marque était rendu à 55-2. Les Patriotes n'ont pas été en mesure de rebondir par la suite et se sont inclinés 67-35.
Lors de cette partie, certains joueurs se sont démarqués en livrant une performance inspirante. Le quart-arrière Marc-Olivier Quirion a réussit à compléter plusieurs de ses passes à Elliot Lachance.
Ce dernier a aussi effectué plusieurs bons retours de bottés qui ont mis les Patriotes en bonne posture sur le terrain.
Enfin, Oldritche Nadeau a été de tous les combats en inscrivant trois touchés comme porteur de ballon et en effectuant pas moins de quinze plaqués en défensive.
Commentaire de l'entraineur chef, Michaël Chamberland à l'issue du match: «On a été compétitif lors de la première mi-temps, mais on a manqué d'opportunisme et de gaz. On va assurément travailler fort pour améliorer trois aspects clés, la forme physique, la technique de plaqué et le caractère de nos joueurs. On est meilleur que ce que la marque finale indique et la saison est encore très jeune. Ça fait partie de l'apprentissage, on a un beau défi en tant qu’équipe!»
Les Patriotes profiteront d'une fin de semaine de congé et seront de retour sur le terrain le samedi 19 septembre à 18 h en visitant les Corsaires de Pointe-Lévy au Cégep de Lévis.
Par ailleurs, les Patriotes atomes débuteront leur saison dimanche prochain dans un jamboree à l’école Aubier de Lévis. Les juvéniles feront de même au Patro Roc-Amadour contre le Collège François de Laval ce vendredi 11 septembre.
Source: Éric Dallaire
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