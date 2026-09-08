Les Condors football s’inclinent face aux Nomades

Les Condors football du Cégep Beauce-Appalaches se sont inclinés 15 à 0 face aux Nomades du Collège Montmorency, samedi soir à Laval.

Dans une rencontre où le travail des unités défensives s'est imposé, les Nomades ont inscrit un simple au premier quart avant de creuser l’écart avec deux touchés en deuxième demie.

À l’offensive, le receveur Noa Gilbert a connu un bon match avec cinq attrapés pour 61 verges de gains. Le porteur de ballon Baptiste Roche a été le joueur le plus sollicité avec 11 courses pour 56 verges.

Le quart-arrière Elliott Poulin a également contribué de façon importante au jeu au sol avec quatre courses totalisant 55 verges. Les Condors ont terminé la rencontre avec 161 verges au sol et 105 verges par la passe.

La défensive des Condors a une fois de plus répondu présente dans un match où chaque verge était chèrement gagnée. Émile Paradis a été le joueur défensif le plus productif avec trois plaqués, sept plaqués assistés, deux plaqués pour pertes et un sac du quart.

William Leclerc a également réussi une interception, tandis que les Condors ont enregistré quatre sacs du quart et limité les Nomades à seulement 76 verges par la passe.

«Nous avons bien joué en défensive et limité leurs chances de marquer, mais nous n’avons pas réussi à établir le rythme que nous voulions en attaque. Il faudra apprendre de ce match et revenir prêts à offrir une meilleure performance pour notre retour à domicile dimanche prochain», a souligné Marc Loranger, entraîneur-chef des Condors.

Matchs à domicile

Les Condors tenteront de rebondir devant leurs partisanes et partisans le dimanche 13 septembre à 13 h, alors qu'ils recevront les Nordiques du Collège Lionel-Groulx dans une rencontre présentée par Radio Beauce.

La nouvelle mascotte de la 61e Finale des Jeux du Québec sera également sur place pour rencontrer le public et faire monter l'énergie dans les estrades avant le match. Rappelons que les Jeux du Québec se dérouleront à Saint-Georges du 30 juillet au 7 août 2027 et réuniront de jeunes athlètes provenant de partout au Québec.

Après ce rendez-vous, l’équipe beauceronne accueillera les Faucons du Cégep de Lévis le samedi 19 septembre à 19 h 30 à l'occasion du traditionnel match des retrouvailles. Un tailgate d'avant-match permettra aux anciennes générations de Condors de renouer avec leur équipe et de célébrer l'histoire du programme. Les Lynx du Cégep Édouard-Montpetit seront ensuite de passage à Saint-Georges le samedi 17 octobre à 19 h 30 pour le dernier match local de la saison régulière.

Les billets seront disponibles à l’entrée au coût de 10 $ pour les adultes et de 5 $ pour les étudiant(e)s, et l’entrée sera gratuite pour les 12 ans et moins accompagnés d’un adulte. Le public pourra également visiter la boutique Condors et découvrir les produits proposés au kiosque des mini-entreprises étudiantes du Cégep.

Source: Jennyfer Thiboutot, conseillère en communication