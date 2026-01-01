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Quatre divisions au programme

C'est la «Journée des enfants» ce samedi à l'Autodrome Chaudière

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17 juin 2026
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Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

La traditionnelle Journée des enfants sera célébrée ce samedi 20 juin, à l'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction, avant que ne débute le programme de courses.

Les jeunes pourront profiter des diverses activités sur le site, à compter de 13 h 30, qui comprendront notamment la distribution de cadeaux et bien sûr, des tours de voiture sur la piste.

Les compétions elles-mêmes doivent s'enclencher à 15 h.

Ainsi, la division Nascar Sportsman sera à sa troisième présence en piste pour prendre part au
Beauce Technologie 150. La formulation sera différente pour l’occasion puisqu’il y aura trois segments de 50 tours avec inversion des pilotes roulant sur le tour du meneur, pour les segments 2 et 3. Une épreuve qui demandera patience et discipline pour les pilotes.

Par ailleurs, les magnifiques voitures du Nascar Vintage s'engageront sur l’ovale de Vallée-Jonction, pour une finale de 50 tours. Déjà, une dizaine de pilotes ont confirmé leur partcipation dans cette catégorie.

De même, les pilotes de la division Nascar Sport Compact Senior seront présents afin de démontrer l’ensemble de leur talent en piste dans le cadre d’une finale de 40 tours. À cette 3e présence sur le bitume beauceron, ils redoubleront d’ardeur pour peaufiner leur ajustement et  gagner toute la rapidité possible. 

Enfin, un fort contingent de coureurs automobiles est attendu pour le niveau Nascar Sport Compact Développement. Il parait que les équipes ne lésinent pas sur les efforts déployés en piste et hors piste afin de rendre leur bolide le plus compétitif et combatif qu'il soit.

Pour info et achat des billets en ligne, consultez le site web de l'Autodrome Chaudière.

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